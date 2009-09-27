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'Ortalık konservatuvarlı salozlardan geçilmiyor'

Fikret Hakan, Yeşilçam’ın tamamen battığını ve sinemada yeni bir döneme girildiğini söyleyerek “Ortalık konservatuvarlı salozlardan geçilmiyor” dedi.

27 Eylül 2009 03:00

Fikret Hakan, Yeşilçam’ın tamamen battığını ve sinemada yeni bir döneme girildiğini söyleyerek “Ortalık konservatuvarlı salozlardan (ahmak) geçilmiyor” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu, Özgü Namal, Burak Hakkı gibi oyuncuların başarısını öven aktör, “Usta çırak ilişkisi önemli. Gençler kendine birer usta bellemeli. Daha da önemlisi her oyuncu kendi konservatuvarını kurup kendini sürekli yetiştirmeli” diye konuştu. TRT’de yayımlanan Hanımın Çiftliği’nde, Muzaffer Bey karakterini canlandıran Fikret Hakan, Özgü Namal hakkında da şöyle konuştu: “Evet Orhan Kemal’in Güllü’sü biraz daha heybetli ama Özgü, oyunculuğuyla müthiş bir karakter yarattı ve açığı kapattı.”

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