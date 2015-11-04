Ortalama yaşam süresi uzadı



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın Paris'te kamuoyuna açıkladığı rapora göre, 1970 yılından bu yana örgüte üye 34 ülkede ortalama yaşam süresi 10 yıl uzadı. Örgüt, 2013 yılında OECD ülkelerindeki ortalama yaşam süresini 80,5 yıl olarak saptadı. Ülkelerdeki sağlık durumunu inceleyen rapora göre, ortalama yaşam süresi her yıl üç ila dört ay artıyor. OECD yetkilileri, 'hiçbir şeyin bir yavaşlamaya işaret etmediğini' belirtti. Almanya, ortalama 80,9 yıllık yaşam süresi ile OECD ortalamasının biraz üzerinde yer alıyor.

OECD ülkeleri arasında, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki gelişmiş endüstri ülkelerinin yanı sıra, Türkiye, Meksika, Şili gibi kalkınmakta olan ülkeler de bulunuyor. OECD, ortlama yaşam süresinin artmasını, "yaşam stilinin iyileşmesi"ne bağladı. Daha iyi bir eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaşam süresini uzattığına dikkat çeken yetkililer, bunun ülkeden ülkeye ve cinsiyetler arasında da büyük farklılık gösterdiğini belirtti. Listenin en başında 83,4 yıllık ortalam yaşam süresi ile Japonya bulunuyor. Japonya'yı İspanya, İsviçre, İtalya ve Fransa izliyor. Macaristan, Slovakya ve Türkiye'nin ardından ise listenin sonunda 74,6 yıllık ortalam yaşam sürsi ile Meksika yer alıyor.

Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor

OECD'nin raporunda, örgüte üye ülkelerde kadınların daha uzun ömürlü olduğuna yer verildi. Örgüt genelinde kadınların ortalama ömrü 83,1 yıl olarak tespit edilirken erkeklerde ise bu sürenin 77,8 yıl olduğu belirlendi. Ayrıca, iyi eğitimli kişilerin kötü eğitimlilerden altı yıl daha uzun yaşadığı da örgütün saptamaları arasında.