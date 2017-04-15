Ortalama penis boyu uzamış olabilir mı?

Kondom firması SKYN tarafından, aktif cinsel hayata sahip 3.000 insan üzerinde gerçekleştirilen ve kişilerin kendi beyanlarına dayanan araştırmanın sonuçlarına göre ortalama penis boyu geçtiğimiz yıl 2.5 santimetre kadar uzadı.

Men's Health'de yer alan habere göre, SKYN’nin elde ettiği sonuçlar, Londra’da bulunan King’s College tarafından 2015’te gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları ile karşılaştırıldı.

2015’te yapılan araştırmada 15.000 erkeğin ölçüleri tıp uzmanları tarafından ölçülmüş ve erekte haldeki penis uzunluğu ortalamasının 13.1 cm olduğu ortaya çıkmıştı. Tıp uzmanlarından ziyade ölçümlerin bireylerin kendileri tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada ise 18-34 yaş aralığındaki erkekler için erekte penis boyu ortalaması ise 15.5 cm olarak ölçüldü.

İki çalışmanın da ortaya koyduğu üzere SKYN’nin çalışmanın güvenilirliğinin sorgulanabilir. Bu noktada verilerin yanıltıcı olabileceğini belirtmek gerekiyor.