"Ortalama Hız Tespiti" can kayıplarını azalttı

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçen yıl başlatılan oto yollarda "Ortalama Hız Tespiti" uygulamasının, can kayıpları ve kazaların azalmasında etkili olduğu bildirdi. Uygulama verilerine göre geçen yıla oranla, otoyolları kullanan araç sayısında yüzde 25 oranında artış olmasına rağmen, kazalarda yüzde 7, can kayıplarında ise yüzde 6 oranında azalma olduğu belirlendi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrası 1 Temmuz2017'de başlatılan oto yollarda "Ortalama Hız Tespiti" uygulamasının bir yıllık sonuçlarının incelendiği belirtildi.



Buna göre, kazaların oluşumunda önemli etken olan süratin, ortalama hız sistemlerinin kullanılmasıyla düşüş gösterdiği, vatandaşların yasal hız limitlerine dikkat etmeye başladığı belirlendi.



Yasal hız limitlerine uygun araç kullanımının artmasıyla, uygulamanın başladığı 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elde edilen bir yıllık veriler, önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, otoyolları kullanan araç sayısında yüzde 25 oranında artış olmasına rağmen, kazalarda yüzde 7, can kayıplarında ise yüzde 6 oranında azalma olduğu tespit edildi.



Açıklamada, vatandaşların otoyollarda trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için yapılan ortalama hız denetimleri sonucu hızlarını düşürme konusunda duyarlılık gösterdikleri, ilerleyen zamanlarda ise hızların düşmesiyle ihlallerin de düşeceği, emniyet kemeri kullanımının süreklilik göstermesiyle can kayıplarının azalmaya devam edeceği kaydedildi.