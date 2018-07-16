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Yaşam

"Ortalama Hız Tespiti" can kayıplarını azalttı

"Ortalama Hız Tespiti" uygulamasının, can kayıpları ve kazaların azalmasında etkili olduğu açıklandı

16 Temmuz 2018 20:50

Emniyet  Genel Müdürlüğü, geçen  yıl başlatılan oto yollarda "Ortalama Hız Tespiti"  uygulamasının, can kayıpları ve kazaların azalmasında etkili olduğu bildirdi. Uygulama verilerine göre geçen yıla oranla, otoyolları kullanan araç sayısında  yüzde 25 oranında artış olmasına rağmen, kazalarda yüzde 7, can kayıplarında ise  yüzde 6 oranında azalma olduğu belirlendi.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel  Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrası 1  Temmuz2017'de başlatılan oto yollarda "Ortalama Hız Tespiti" uygulamasının bir  yıllık sonuçlarının incelendiği belirtildi.
 
Buna göre, kazaların oluşumunda önemli etken olan süratin, ortalama  hız sistemlerinin kullanılmasıyla düşüş gösterdiği, vatandaşların yasal hız  limitlerine dikkat etmeye başladığı belirlendi.
 
Yasal hız limitlerine uygun araç kullanımının artmasıyla, uygulamanın  başladığı 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elde edilen bir yıllık veriler,  önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, otoyolları kullanan araç  sayısında yüzde 25 oranında artış olmasına rağmen, kazalarda yüzde 7, can  kayıplarında ise yüzde 6 oranında azalma olduğu tespit edildi.
 
Açıklamada, vatandaşların otoyollarda trafik kazalarının önlenmesi,  can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için yapılan ortalama hız denetimleri  sonucu hızlarını düşürme konusunda duyarlılık gösterdikleri, ilerleyen zamanlarda  ise hızların düşmesiyle ihlallerin de düşeceği, emniyet kemeri kullanımının  süreklilik göstermesiyle can kayıplarının azalmaya devam edeceği kaydedildi.
 

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