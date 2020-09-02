Ortalama fonlama maliyeti ilk kez sabit kaldı: Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarında sona mı gelindi?

Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyetinin bir aydan beri ilk kez artmamasının ardından sıkılaştırma adımlarında sona gelinip gelinmediğini izliyor.

Reuters’ın haberine göre, Merkez Bankası yaklaşık bir aydır piyasaya verdiği faizi, geleneksel yöntemli repo ihaleleri ile gerçekleştirdiği sıkılaştırma adımlarıyla yükseltirken, ortalama fonlama maliyeti dün ilk kez yükselmek yerine sabit kaldı.

Yüzde 10.15'te durdu

Sıkılaştırma adımlarıyla 4 Ağustos'tan bu yana aralıksız artış kaydeden fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'de bulunuyordu. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla bir önceki güne göre bir aydan beri ilk kez sabit kalarak yüzde 10.15 oldu. Bu verilere göre Merkez Bankası 300 baz puana yakın sıkılaştırma yapmış oldu.

Merkez Bankası’nın son birkaç günde gerçekleştirdiği geleneksel repo ihalelerinde faizlerin önce yüzde 11'in altına ardından da yüzde 10'a doğru gerilemesi piyasalarda sıkılaştırmanın bu seviyelerde son bulup bulmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Merkez dün geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 10.11 basit faizle 10 milyar TL verdi. Geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli gerilediği için bankanın likidite adımları piyasada yakından takip ediliyor.

'Piyasa sıkılaştırmanın burada kalacağını öngörüyor'

Bir bankanın ALM masası yetkilisi, "Merkez Bankası adımlarına baktığımızda geçmişte çok şikayetler alınan GLP fonlamasının bu kez ana fonlama kanalı olmadığını görüyoruz. Bunun yerine geleneksel repo ihaleleri kullanılıyor. Geleneksel ihalelerin faizi tabii ki Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarına bağlı ancak teklifler piyasa tarafından verildiği için sıkılaştırmalarının yanında piyasanın sıkılaştırmanın gideceği üst banda ilişkin beklentisi de önemli" dedi ve ekledi: "Şu aşamada gecelik (yüzde 9.75) piyasadan yapılan fonlamada yeni bir karar ile azaltma yapılmadığı sürece piyasada ortalama fonlamanın yüzde 10-10.5 kalacağı beklentisi var. Bu son 3-4 günde geleneksel ihale faizlerine de düşüş olarak yansıdı. TCMB'nin sıkılaştırma adımlarını yüzde 11 seviyesine taşıyıp isteyip istemeyeceği alacağı kararlara belli olacak. Piyasa, yüzde 9.75 seviyesindeki fonlamanın mevcut şekilde devamı halinde sıkılaştırmanın burada kalacağını öngörüyor."