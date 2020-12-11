“Ortalama 25 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapılmayacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının 18 yaş altı, hamile ve hastalığı son 6 ay içerisinde geçirmiş olan kişilere yapılmayacağını açıkladı. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TÜİK rakamlarına işaret ederek, “Çocuklar, gebeler ve emzirenler açısından kabaca düşünüldüğünde 25 milyon kişi şu anda kapsam dışında diye düşünülebilir” dedi.

Koca’nın açıklamalarının ardından ilk etapta aşıda kapsam dışında tutulacakların sayısı merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 17 Nisan 2020’de açıkladığı, “İstatistiklerle Çocuk 2019” bültenine göre, 2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi ve bunun 22 milyon 876 bin 798’ini yani nüfusun yüzde 27,5’ini 0-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor.

Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TÜİK rakamlarına işaret ederek, “Çocuklar, gebeler ve emzirenler açısından kabaca düşünüldüğünde 25 milyon kişi şu anda kapsam dışında diye düşünülebilir” dedi.

Hastalığı geçirenlerin tespitinde HES’in devrede olacağını belirten İlhan, Covid-19 olmayan ya da hastalığı geçirip geçirmediğini bilmeyenler için ise, “Hiç hasta olmadıysanız ya da hasta olup olmadığınızı bilmiyorsanız direkt aşı olacaksınız. Antikora bakmayacağız. Sağlık çalışanı olsun, normal vatandaş olsun, sırası geldiği zaman 4-6 ay arasında hastalığı geçirmemiş ise 18 yaş altında değilse, gebe veya emziren değilse aşı yapılacak” diye konuştu.