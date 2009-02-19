Ortakulak enfeksiyonları menenjite dönüşebilir

Kayseri'de özel bir hastanenin KBB bölümünde görev yapan Op.Dr. Mehmet Türkay ortakulak enfeksiyonunun tedavi edilmemesi halinde menenjite dönüşebileceğini belirtti.



Op. Dr. Mehmet Türkay, kış aylarında orta kulak enfeksiyonlarının arttığını belirterek, bu rahatsızlığın ihmal edilmemesini istedi. Op. Dr. Türkay, “Kulak enfeksiyonları tedavi edilmediğinde menenjite, beyin apsesine kadar giden insan hayatını tehlikeye atacak derecede ileri derece enfeksiyonlara neden olan durumlarla karşılaşılabilir. Orta kulakta yerleşen mikrop doğuştan küçük açıklar aracılığıyla ile beyin zarına yerleşip menenjit, oradan da beyin dokusuna geçip ileri derece hastalıklarına yol açabilir'' dedi. Akıntılı kulakları mutlaka tedavi etmek gerektiğini de ifade eden Op. Dr. Türkay, şöyle konuştu:



`”KBB kliniklerine menenjit nedeni ile gelen hastalara bakıldığında rahatsızlığın genelde orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklandığı görülmekte. Bu nedenle hastalık ilerlemeden hekime başvurulmasını öneriyoruz. Çünkü menenjit iyileşse de, vücutta bazı sakatlıklar bırakan bir hastalıktır. Bu yüzden olay daha ortakulak enfeksiyonu halindeyken bir hekim tarafından tedavi edilmelidir.''



(DHA)

