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 ORTAKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

  Haber-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN İSTANBUL (DHA) Hz

06 Ocak 2018 15:52

 
Haber-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Hz.İsa\'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul\'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Ortaköy oldu. 
Sabah saatlerinde Ortaköy\'deki Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi\'nde ayin düzenlendi. Ayini Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrineos Yuanidis yönetti. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için sahile indi.  Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrrineos Yuanidis tarafından yapılan duanın ardından haç, tekneden denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden 3 kişi haçı çıkarmak için boğazın soğuk sularına atladı. Tekneden denize atlayan 3 kişiden Sotiri Yumurta haçı denizden ilk alan kişi oldu.
 
Görüntü Dökümü
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-Ortaköy kiliseden detay görüntü
-Kiliseden çıkan insanlardan detay görüntü
-Papazın kiliseden çıkışı
-Papazın ortaköyden vapura binmesi
-Papazın ilahi okuması
-Papazın haçı denize atması
-Haçı almak için denize atlayanlardan detay görüntü
-Bir kişinin haçı denizden alması
-Denize atlayanların denizden çıkışı
-Ortaköydeki ayini izleyen kalabalıktan detay görüntüler 
-Genel ve yakın detaylar 
  
 

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