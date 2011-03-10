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Yaşam

ORTAKÖY'DE BİR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ İSTANBUL (A.A)

10 Mart 2011 13:28

-ORTAKÖY'DE BİR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - İstanbul'un Ortaköy semtindeki Büyük Mecidiye Camisi'nin önündeki, kuruyan tarihi çınar ağacı, tehlike arz ettiği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesi ekiplerince ve uzun uğraşlar sonucu kesildi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri, ''Ortaköy Camisi'' olarak da bilinen Büyük Mecidiye Camisi'nin önünde sabah saatlerinde önlem aldı. Vatandaşların yaklaşmasına izin vermeyen belediye ekipleri, önce elektrikli testere ile kuru ağacın kökünü, devrilmesini kolaylaştıracak biçimde bir miktar kesti.  Daha sonra, belediye görevlileri ve çevredeki esnafın yardımı ile 150 yıllık kuru çınar ağacı, bir halat bağlanıp çekilerek devrildi.  Bu arada içi tamamen kof hale gelen ağaç yere devrildiğinde parçalanarak, etrafa saçıldı.

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