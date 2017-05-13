"Ortaköy Veteriner Kliniği, kediye şiddet uyguladı!" iddiası

İstanbul’da Ortaköy Veteriner Kliniği'nin, bir müşterisinin kedisine şiddet uyguladığı, sahibine hakaret ettiği iddia edildi

Olay, iddiaya göre bugün Ortaköy’de yer alan veteriner kliniğinde meydana geldi. G.G. isimli hayvan sahibi, dişinde sorun olduğu için kedisini Ortaköy Veteriner Kliniği’ne götürdü. Herhangi bir önlem almadığı belirtilen Veteriner Metin Erdoğan Kaya'nın kedi odadan kaçtığı sırada bir şişeyi kırması üzerine kediyi alarak kırık cam şişelerinin üzerine fırlattığı öne sürüldü. Kedinin çenesinde kesik meydana gelirken bacağı da incindi.

Hayvan sahibi G.G., “Kedilerimiz, köpeklerimiz bu veterinerde hekimle yalnız kalıyor. Benim gözümün önünde kedime bunu yapan, siz yokken neler yapar?” diye sordu.

G.G., olayı T24’e şöyle aktardı:

“Kedimi, dişinde sorun olduğunu anlayınca en yakın veterinere götürmeyi tercih ettim. İlk defa gittiğim bu klinikte zaten bir gerginlik vardı. Kedimin çok korkak olduğunu ve kaçabileceğini üç kez belirtmeme rağmen dikkatsiz davrandılar. Odanın kapsını kapatmadıkları için kedim bir oraya, bir buraya koşmaya başladı.

“Kedim, bilgisayar kablolarının arasına girdi. Ona bir şey olmasından endişelenirken, veteriner bilgisayarına zarar gelmesinden korktuğunu söyledi. Ben artık muayene etmesini istemediğimi söyledim kendisine. Kedim, onu kutusuna koymaya çalışırken zıplayıp dezenfeksiyon şişesini kırdı. Veteriner o sırada kedimi ensesinden tutarak yere doğru fırlattı. Kedim camların üzerine düştü, çenesi kesildi, sol bacağı da incindi.”

Veteriner Kaya’nın kendisine “Defolup gidin, kliniğimi kirlettiniz” dediğin öne süren hayvan sahibi, şöyle devam etti:

“Bir veteriner, sırf hayvanınız elinizden kaçtı diye sinirlenip onu camların üzerine fırlatsa ne yapardınız? Kedilerimiz, köpeklerimiz bu veteriner ile baş başa kalıyor. Benim gözümün önünde bunu yapan, siz yokken neler yapar? Sokaklarda şiddet gören hayvanları gördüğümüzde içimiz parçalanıyor; 'hayat kurtaran' sıfatıyla veterinerlik yapan bir şahsın bu mesleği aslında ticaret içinde yaptığını gözlerimle gördüm. Bu şahsa çocuklarınızı emanet etmeyin!”

T24’ün ulaşmaya çalıştığı veteriner ise telefonlarını açmadı.

Veteriner iddiaları reddetti

Daha sonra T24'e ulaşan veteriner, iddialara reddederek yazılı olarak şu açıklamayı gönderdi:

Haberinizde birçok yalan, yanlış, iftira ve abartı olduğu için olayın doğrusunu bir de benden dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum.

Olay şu şekilde gelişmiştir: Dün öğleden sonra 16:30 sıralarında kliniğime gelen Gülşah hanım, kedisinin ağzında sorun olduğunu ve bakmamızı istedi. Bunun üzerine, ben de kediyi muayene etmek üzere (doğal olarak) kafesinden çıkarmak istedim. Kafesin kapısının kırık olduğu ve iple bağlandığı dikkatimi çekti.

Kedinin ağzına bakıp muayene etmek istediğimde kedi fırlayıp elimden kaçtı. Bunun üzerine dışarıya kaçmasın diye, kliniğin kapısını kilitledim.

Kedi çıldırmış gibi klinikte oradan oraya koşuşturuyordu. Buna durumda bile kendisini yumuşak bir şekilde eldivenle yakalayıp, tam 4 kere kafese koymama rağmen, kapısı sağlam olmadığı için kaçtı.

Bu arada kliniğimde her yer darmadağın oldu. En son elektronik test cihazlarının arkasına girdi. Ben de kendisini oradan alıp muayene masasına koymak için aldığım sırada koluma hamle yapınca refleksle elimden bıraktım. Kedi masaya değil de yere düştü ve tekrar kaçmaya başladı. Benim kendisine bilerek zarar vermem gibi bir şey söz konusu olamaz.

Bu mesleği isteyerek tercih ettim ve 25 senedir şerefimle, gururumla sürdürüyorum. Sayısız sokak hayvanına baktım ve hala da bakmaktayım. Bu yüzden kliniğimde gelişen bu talihsiz olay yüzünden çok üzgünüm. Amacım, kesinlikle, herhangi bir canlıya zarar vermek olamaz.

Kliniğimde zaten cam eşya yok. Kedinin cam kırıklarının üzerine düştüğü tamamen gerçek dışı.

Aranıp da ulaşılamadığım da doğru değildir. Kaldı ki sizi ben aradım telefonla.

Kedinin sahibine kesinlikle hakaret etmedim. Sadece bu şartlarda kedisine bakamayacağımı belirttim.

Olay bundan ibarettir. Sitenizde yer alan haber tek taraflı yazılmıştır.