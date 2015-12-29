Ortaköy sahilinde denizden çocuk cesedi çıktı

Beşiktaş, Ortaköy açıklarında sabah saat 06.00 sıralarında bir vatandaş denizde ceset olduğunu görerek polisi aradı. Polis yaptığı incelemede denizde ceset olduğunu tespit etti. Ceset 3-4 yaşında erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Beşiktaş, Ortaköy açıklarında sabah saat 06.00 sıralarında bir vatandaş denizde ceset olduğunu görerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde su üzerinde ceset olduğunu tespit etti. Ceset, deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin 3-4 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğu belirlendi. Üzerinde elbiseleri bulunan ve yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü belirlenen ceset incelemenin ardından kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ortaköy'de bir restoranda çalıştığını belirten Engin Ceylan, cesedi denizde görerek polisi aradığını söyledi.