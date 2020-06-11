T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ortaköy'deki kazıda tarihi kalıntılar bulundu, çalışmalar durduruldu

İnceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi

11 Haziran 2020 19:04

İstanbul Beşiktaş'ta Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlandı. Kalıntıların çıktığı alandaki çalışmalar durduruldu.

ETİKETLER

OrtaköyOrtaköy kalıntıOrtaköy tarihi kalıntıtarihi kalıntıOrtaköy kazıkazı çalışması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24