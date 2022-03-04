Ortaköy'de bir otelin çatısından 'düşerek' hayatını kaybeden Ebru Cüzdan, Özgür Aydoğan tarafından yerde sürüklenmiş

Beşiktaş Ortaköy’deki şüpheli bir şekilde bir otelin teras katından 'düşerek' hayatını kaybeden Ebru Cüzdan'ın, yanındaki sevgilisi Özgür Aydoğan ile aynı gece tartıştıkları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre güvenlik kameralarında Özgür Aydoğan'ın Ebru Cüzdan'ı yerde sürükleyerek odasına götürdüğü görüldü.

Sabah gazetesinin haberinde aktarılana göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Ebru Cüzdan ile sevgilisi Özgür Aydoğan, Ortaköy'deki otele 25 Şubat'ta giriş yaptı. Önceki gece bir gece kulübüne giden çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otele dönen çift, lobide de tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın alevlenmesinin ardından, güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda, Özgür Aydoğan, Cüzdan'ı yerde sürükleyerek odasına götürdü. Odada yaşanan arbedenin ardından saat 01.15 sıralarında Ebru Cüzdan otelin 7'nci katındaki odadan aşağı ‘düştü’. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olayın ardından otele gelen polis, yüzünde tırnak izleri bulunan Özgür Aydoğan'ı gözaltına alındı. Ebru Cüzdan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yüzünde tırnak izleri olan Özgür Aydoğan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran ekipler olayın cinayet mi, yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor.