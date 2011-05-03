-ORTAKÖY CAMİSİ'NDE RESTORASYON İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - İstanbul'un simgelerinden biri olan ve halk arasında 'Ortaköy Camisi' adıyla bilinen 'Büyük Mecidiye Camisi' 13 Mayıs Cuma günü cuma namazından sonra restorasyona alınacak. Ortaköy Cami Restorasyonu'nun sponsorluğunu üstlenen Kuveyt Türk Katılım Bankasınca Beşiktaş'taki Feriye Lokantası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, halk arasında 'Ortaköy Camisi' olarak bilinen 'Büyük Mecidiye Camisi'nin iç, dış ve çatı kısımlarında deniz tuzu ve diğer sebeplerle bozulmalar olduğunu belirterek, restorasyonun 450 gün sürmesi ve 3 milyon TL'ye mal olmasının öngörüldüğünü bildirdi. Caminin çatısında yağışlı havalarda akmaların meydana geldiğini ifade eden Özekinci, bu akmalar sebebiyle cami kubbesinden parçalar düşmeye başladığını ve bu durumun cemaat açısından tehlike oluşturduğunu kaydetti. Özekinci, Ortaköy Camisi restorasyonuna 13 Mayıs Cuma günü, Cuma namazından sonra başlanacağını belirterek, ''Restorasyonun 450 gün sürmesi ve 3 milyon TL'ye mal olması öngörülüyor. Cami, bu süreçte ibadete kapatılacak'' dedi. Ortaköy Camisi imamının Cuma hutbesinde cami cemaatine konuya ilişkin açıklama yapacağını anlatan Özekinci, ''Hem cami cemaati, hem de şehiriçi ve dışından Ortaköy Camisi'ne namaz kılmaya gelenler bu durumdan etkilenmesin diye, cami dışına küçük bir ibadethane yapılacak'' diye konuştu. Özekinci, geçmiş yıllarda eski vakıf eserlerinin haline, ''Ağlayan vakıf eserleri'' dendiğini belirterek, ''Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün son dönemde başlattığı restorasyon çalışmalarıyla, bu vakıf eserlerini artık birer birer güldürüyoruz. Takdir edersiniz ki İstanbul tam bir eski eserler cenneti. Bugüne kadar Süleymaniye ve Mihrimah Sultan Camileri gibi eserleri restore ettik. Ortaköy Camisi'ne bu ay başlıyoruz, sırada Fatih Camisi var'' dedi. Gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının, sadece devletin üstlenebileceği bir sorumluluk olmadığını kaydeden Özekinci, şöyle devam etti: ''Çünkü amaç çok fazla restorasyon yapmak değil. Amaç, kaliteli restorasyon yapabilmek. 'Değerlerimizi yaşatıyoruz' diyoruz ya, Ortaköy Camisi'nin olduğu yerde bir sinagog ve bir de kilise yan yanadır. Din, dil, ırk farkı gözetmeden binlerce yıl, onlarca toplumu huzur içinde bir arada yaşatan vakıf medeniyetimizin en nadide simgelerindendir Ortaköy Camisi. Bir sosyal sorumluluk olarak Ortaköy Camisi'nin restorasyonunu üstlenen Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan'a teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen bu sponsorluk anlaşmasının, dünyadaki en zenginler listesine giren Türk zenginlerine de örnek olmasını temenni ediyorum.'' Özekinci, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın restorasyon çalışması sponsorluğuna Azap Kapı Çeşmesi'yle başladığını, Ortaköy Camisi'yle devam ettiğini ve bir külliyeyle daha devam edeceği düşüncesinde olduğunu da sözlerine ekledi. -KUVEYT KÜRK KATILIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ UYAN- Ortaköy Cami Restorasyonu'nun sponsorluğunu üstlenen Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan da şirketlerin topluma ve sosyal paydaşlara karşı ciddi sorumluluklarının olduğunu ifade ederek, Ortaköy Camisi'nin restorasyonuna sponsor olarak kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerindeki önceliği, ''Gelecek nesillere değerleri yaşatılmış bir ortam bırakmak'' olarak açıklayan Uyan, ''Bu misyonla İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Mecidiye Camisi'nin restore ederek tarihin bize emanet bıraktığı bu kültürel mirasa sahip çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi. Restorasyon süresince projenin danışmanlığını üstlenecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ersen de son yıllarda yapılan önemli restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.