Ortaklık anlaşması Rusya’yı kızdırdı

Eski SSCB ülkeleri Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, AB ile ortaklık

anlaşması imzalayarak Avrupa'da

bir geleceğe de adım atmış oldular.

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, üç ülkenin liderlerinin katıldığı imza töreninde

yaptığı

konuşmada “Bu Avrupa için harika bir gün. AB bugün eskisinden daha çok yanınızda duruyor“

ifadelerini kullandı.

İmza törenine Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve

Moldova Başbakanı Iurie Leanca katıldı.

Gürcistan Başbakanı açıklamasında “Gürcistan halkı demokrasi, reformlar ve Avrupa

entegrasyonunun geri döndürülemez yolunu seçmiştir ifadelerini kullandı.

‘En yüksek bedeli ödedik'

Poroşenko ise yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda, Ukrayna Avrupa hayallerinin gerçekleşmesi

için mümkün olan en yüksek bedellerden birini ödedi” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Grigory Karasin, anlaşmayı imzalamasının

Ukrayna

için ağır sonuçları olacağını kaydetti. Üç ülkenin anlaşmayı imzalamasının ekonomi üzerinde

olumsuz etkileri olursa Rusya'nın önlem alacağı bildirildi.

Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç,

ortaklık anlaşmasını imzalamayı reddetmiş ve bu

Ukrayna'daki olayların başlamasına yol açmıştı.

