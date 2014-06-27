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Dünya
Deutsche Welle

Ortaklık anlaşması Rusya’yı kızdırdı

AB, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova ile Ukrayna'da reddedilmesi krize yol açan ortaklık anlaşmasını imzaladı. Rusya ise bunun Ukrayna için ağır sonuçları olacağını bildirdi.

27 Haziran 2014 14:41

Eski SSCB ülkeleri Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, AB ile ortaklık
anlaşması imzalayarak Avrupa'da
bir geleceğe de adım atmış oldular.

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, üç ülkenin liderlerinin katıldığı imza töreninde
yaptığı
konuşmada “Bu Avrupa için harika bir gün. AB bugün eskisinden daha çok yanınızda duruyor“
ifadelerini kullandı.

İmza törenine Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve
Moldova Başbakanı Iurie Leanca katıldı.

Gürcistan Başbakanı açıklamasında “Gürcistan halkı demokrasi, reformlar ve Avrupa
entegrasyonunun geri döndürülemez yolunu seçmiştir ifadelerini kullandı.

‘En yüksek bedeli ödedik'

Poroşenko ise yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda, Ukrayna Avrupa hayallerinin gerçekleşmesi
için mümkün olan en yüksek bedellerden birini ödedi” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Grigory Karasin, anlaşmayı imzalamasının
Ukrayna
için ağır sonuçları olacağını kaydetti. Üç ülkenin anlaşmayı imzalamasının ekonomi üzerinde
olumsuz etkileri olursa Rusya'nın önlem alacağı bildirildi.

Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç,
ortaklık anlaşmasını imzalamayı reddetmiş ve bu
Ukrayna'daki olayların başlamasına yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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