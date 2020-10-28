Ortak Yapım'dan Türk tiyatrosuna 10 yeni eser

BKM, DasDas, ENKA Sanat, İKSV ve Zorlu PSM'nin Türk tiyatrosunda yeni oyunlara destek vermek amacıyla "Ortak Yapım" projesinin sonuçları, 27 Ekim Salı günü Zorlu PSM Sky Lounge'da gerçekleşen basın toplantısıyla açıklandı.

Oyun yazarlarına 7500 TL destek verilecek

Tiyatro sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, Tiyatro Sanatçısı Mert Fırat, Dramaturg Beliz Güçbilmez, Tiyatro Eleştirmeni, Akademisyen, Yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Tiyatro Sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz’dan oluşan Ön Değerlendirme Kurulu ile Seçici Kurul, açık çağrıya gelen başvurular arasından, Ortak Yapım projesi kapsamında desteklenecek oyunlara oy çokluğuyla karar verdi.



Proje kapsamında Ceyda Aşar’ın "Oysa, Maviydi Gök Bu Sabah", Gökhan Erarslan’ın "Nuh'un Gemisini Aramak", Şamil Yılmaz’ın "Haset", Ülkü Oktay’ın "Fikri'nin Vişne Bahçesi" ve Zeynep Kaçar’ın "Şirket" isimli oyunları desteğe değer bulundu. Oyun yazarlarına 7 bin 500 TL tutarında destek verilecek.

Beş oyun yazarından beş yeni metin

Seçici kurul tarafından belirlenen beş oyun yazarı, projede sahnelenecek oyunlarının yazımını tamamladı. Ahmet Sami Özbudak "Şimdi Gerçek Bir Şey Söyle" isimli oyunu, Ceren Ercan "Beni Sakın Yumruklardan" isimli oyunu, Ebru Nihan Celkan "Bir İhtimal Daha Var" isimli oyunu, Firuze Engin "Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri" isimli oyunu ve Yeşim Özsoy ise "Kum Zambakları ve Mümkün Dünyalar" isimli oyunu kaleme aldı.

Her kurum ikişer oyunun yapımcılığını üstlenecek

Proje kapsamında, kültür-sanat alanında çalışan beş kurum tarafından sahiplenilecek oyunlar da belirlendi. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu/topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de 2021 yılı içinde yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak.