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Yaşam

Ortak velayet hukukçuları ikiye böldü

"Türk toplumunda velayetin ortak verilmesi kadını erkeğe daha çok bağlı hale getirecektir"

24 Nisan 2017 11:24

Tekirdağ Çorlu'da aile mahkemesinin boşanan çiftin çocuklarının velayetini ortak olarak vermesi üzerine hukukçular kararın çocuklar ve ebeveynler için doğru olup olmadığı konusunda ikiye ayrıldı.
 
Habertürk gazetesinin haberine göre bazı hukukçular kararı savunurken, bazıları da velayet hakkının bir ebeveynde olmasının çocuklar açısından sıkıntı yaratabileceğini söyledi. İşte bazı görüşler...

Birgül Sönmez Şimşek (Davada erkek tarafının avukatı): İdeal olan 'müşterek velayet'tir. Tarafların boşanmış olması, çocuğun annesi ve babası oldukları gerçeğini değiştirmez. Anne ve baba çocuklarının menfaatlerini gözeterek, boşandığı eş ile iletişimini sağlıklı kurabilirse boşanmış ailelerin çocukları, yaşadıkları birçok psikolojik ve toplumsal sorunu yaşamayacaktır.

"Karar, çok başlılık yaratabilir"

Avukat Dilek Şahbaz: Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, anlaşma protokolü çocuğa zarar vermeyecek şekilde düzenlenmişse hâkim takdir hakkını kullanabilir. Hâkim ortak velayet verdiğine göre çocuğun üstün hakları konusunda bir sakınca görmemiş. Velayet hakkının bir ebeveynde olması çocukla ilgili daha olumlu ve hızlı kararlar alınmasını sağlar. Bu karar, çok başlılık ve sıkıntı yaratabilir. Ancak mahkemenin gerekçeli kararını görmek gerekir.

"Karar, kadını erkeğe daha çok bağlı hale getirecek"

Avukat Beyza Sındıraç: Evliyken bile çocuklarla ilgili ortak bir karar alamayan, sağlıklı iletişim kuramadıkları için ayrılan çiftlerin boşandıktan sonra sulh içinde ortak karar alamayacakları düşüncesindeyim. Türk toplumunda velayetin ortak verilmesi kadını erkeğe daha çok bağlı hale getirecektir.

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