Ortak teklife 'çak'lı kutlama

Birlikte yasa teklif veren AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile CHP'li Aslanoğlu, birbirlerini ellerini “çak” yaparak tekliflerinin yasalaşmasını kutladılar.



TBMM Genel Kurulunda, Malatya İnönü Üniversitesine öğretim elemanı ve memur kadrosu ihdasını öngören yasa teklifi, kabul edildi.

Genel Kurulda, 2009 Yılı Bütçesinin 6. Tur görüşmeleri tamamlanmasının ardından Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşüldü.



Malatya milletvekillerinin ortaklaşa verdikleri önerge doğrultusunda, teklifte öngörülen öğretim elemanı kadro sayısı 283'ten 289'a çıkarıldı.



AKP ve MHP'li milletvekilleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine kadro verilmesine ilişkin önergeler, başka bir kanunla yapılması gerektiği gerekçesiyle işleme konulmadı.



Bu arada, teklif üzerinde önerge veren Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekti. CHP Malatya Milletvekili Ferit

Mevlüt Aslanoğlu, Genç'in üzerine yürüyerek önergesini çekmesini istedi. Genç'in önergesi işleme konulmadı.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 94 devlet üniversitesi olduğunu kaydederek, “Üniversitelerin kadroları hakkında değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Malatya'daki üniversitede zaruri bir ihtiyaç olduğu için gündeme getirilmiştir. Diğerlerinin ihtiyacı tespit edilerek, düzenleme yapılacak” dedi.



Kabul edilen kanunla, İnönü Üniversitesine 289 öğretim elemanı ve çeşitli sınıf, derece ve unvanlarda 918 memur kadrosu ihdas edildi. Bunun üzerine, teklif sahibi olan Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile CHP'li Aslanoğlu, birbirlerini ellerini “çak” yaparak tekliflerinin yasalaşmasını kutladılar.

