Ortak operasyonda Roma Dönemi'ne ait sikkeler ele geçirildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da jandarma ve polis ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait altın ve gümüş sikkelerinin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası takibe alınan şüpheli M.K.\'ya ait otomobil Boğazköy D-100 Karayolu üzerinde yol kontrol noktasında durduruldu. Otomobilde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, Roma dönemine ait 3 adet altın sikke, 2 adet gümüş sikke, 1 adet etnoğrafik eser olduğu değerlendirilen kapı tokmağı ve 1 adet altın bilezik ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Amasya Müze Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, şüpheli M.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



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