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Yaşam

''ORTAK MİRAS'' GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A)

05 Aralık 2010 15:02

-''ORTAK MİRAS'' GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü tarafından Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan ''Ortak Miras'' projesinin özel gösterimi yapıldı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleştirilen özel gösterimde, İTÜ halk dansları bölüm öğrencileri ve mezunları ile profesyonel iş hayatında farklı noktalarda görev yapan 65 kişinin biraraya geldiği belirtildi.  Uzun çalışmaların ardından ortaya çıkan projenin özel gösteriminin Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki 25 kişilik orkestra ile sahnelendiği ifade edildi. Halk çalgıları dışında, senfonik bir anlayışla hazırlanan gösterimin, İstanbullu sanatseverler ile ilk kez buluştuğu, gecenin, Azerbaycan halk danslarına emek veren sanatçılarına ödüllerinin verilmesi ardından sona erdiği belirtildi. Proje kapsamında 7 Aralık Salı günü de Bakü Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Salonu'nda gösterim düzenlenecek. -''ORTAK MİRAS'' PROJESİ- ''Ortak Miras'' projesi, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Başkan Yardımcısı Salim Sınar tarafından projelendirilerek, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nihal Ötken'in yürütücülüğü ile gerçekleştirildi. Projede, kültürel mirasın önemli değerlerinden olan halk danslarının, her zaman korunması ve gelecek nesillere aktarımının doğru yapılmasını sağlamak amaçlandı.

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