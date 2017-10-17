Ortağını 34 yerinden bıçaklayıp öldüren balıkçıya 15 yıl hapis cezası

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, balıkçılık yapan ortağı Kenan Karadoğan\'ı 34 yerinden bıçaklayarak öldürüp cebindeki parayı aldığı iddia edilen Erdem Tercanlı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 5 Mart\'ta Konak İlçesi\'ndeki Zafertepe Mahallesi 611 Sokak\'ta meydana geldi. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 35 yaşındaki Kenan Karadoğan\'dan haber alamayan ağabeyi Halil Karadoğan, kardeşinin evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren Halil Karadoğan, kardeşini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrollerde vücudunda 34 bıçak yarası bulunan Kenan Karadoğan\'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Karadoğan\'ın gece ortağı Erdem Tercanlı ile birlikte evde alkol aldığını belirledi. Bunun üzerine Erdem Tercanlı, balık satmak için gittiği Çiğli İlçesi\'ndeki pazar yerinde, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, semt pazarlarında balıkçı tezgahı açtığı ortağı Karadoğan\'ın farklı kişilerle balık ticareti yapmayı planladığını, ancak kendisini dahil etmediğini, bu nedenle aralarında sorun çıktığını söylediği öğrenilen Erdem Tercanlı tutuklandı.

Erdem Tercanlı hakkında \'kasten adam öldürmek\' suçundan müebbet ve \'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık\' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erdem Tercanlı, avukatı Ufuk Mansuroğlu, öldürülen Karadoğan\'ın annesi Hatice Karadoğan, avukatı Nejat Öztaşkent katıldı. Duruşmada, kendine verilecek her türlü cezaya razı olduğunu, ancak hırsızlığı kabul etmediğini söyleyen Sanık Erdem Tercanlı, \"Ben yapmadığım bir suçtan ceza almak istemiyorum. Hırsızlık yapmadım. Ancak adam öldürme suçundan verilecek cezaya saygılıyım. Olaydan dolayı pişmanım. Kenan Karadoğan\'ın ailesinden özür diliyorum\" dedi.

Sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu ise, \"Sanık açısından adam öldürme suçundan alacağı müebbet cezası önemli değilken, hırsızlık suçundan alacağı 3-5 yıl ceza daha önemli. Sanık adam öldürme olayını samimi bir şekilde itiraf emiştir. Eğer hırsızlığı da yapsaydı, onu da söylerdi. Yüz kızartıcı bir suç olan hırsızlığı yapmamıştır. Bu suçtan müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Ayrıca sanık adam öldürme olayını anlatmıştır. Olay haksız tahrik altında işlenmiştir. Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmalıdır\" diye konuştu.

15 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığın hırsılık suçundan beraatine karar verdi. Kasten adam öldürmek suçundan ise önce müebbet hapis cezası verildi, haksız tahrik indirimi uygulanıp, duruşmalardaki iyi hali gözönüne alınarak cezası 15 yıla düşürüldü.

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