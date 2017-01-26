T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ortağına 7 el ateş etti, ardından üzerinden arabayla geçti!

Kayseri'de yaşanan olayda polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı

26 Ocak 2017 04:03

Kayseri'de bir şahsın 7 el ateş ettiği ardından üzerinden arabayla geçtiği iş ortağı hayatını kaybetti.

İddiaya göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi Nurdana Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi, iş ortağı A.K. ile tartışmaya başladı. Şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silah ile A.K.'ye 7 el ateş etti ve ardından da A.K.'nin üzerinden aracıyla geçerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

ETİKETLER

kayseriateşortakaraba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24