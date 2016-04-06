"Ortağım olan kocam beni çalışanla aldattı" diye dava açtı, hâkim "İş mahkemesi bakar" dedi, Yargıtay bozdu

İş kadını Ç.Ö., "Ortağım olan kocam çalışanla beni aldatıyor" diyerek boşanma davası açtı. Görevsizlik nedeniyle davayı reddeden mahkeme, davaya iş mahkemesinin bakması gerektiğine hükmetti. Ç.Ö. karara itiraz etti. Yargıtay Hukuk Dairesi, davaya Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bakması gerektiğine karar verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul’da yaşayan iş kadını Ç.Ö., ortağı olduğu şirkette müdür olarak çalışan 30 yıllık eşinin çalışanlardan M.G. ile ilişki yaşadığını Facebook mesajlarından öğrendi. Kadın, işçisinin kendisine ‘zavallı kadın’, ‘istediğimin kocasını elinden alırım’ şeklinde mesajlar attığını, fiili saldırıda bulunduğunu öne süren Ç.Ö., kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu. Boşanma davası açan Ç.Ö. evlilik birliğini bozduğunu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü M.G.’ye de Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Görevsizlik nedeniyle davayı reddeden mahkeme, davaya iş mahkemesinin bakması gerektiğine hükmetti. Ç.Ö. karara itiraz etti. Yargıtay Hukuk Dairesi, yasak ilişki ve beraberindeki iddiaların hizmet sözleşmesinden kaynaklanıp kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek davaya Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bakması gerektiğine karar verdi.