Ortadoğu'yu karıştıran filmin yapımcısı: Hepsini yayınlayacağım

Ortadoğu'da ayaklanmalara neden olan "Innocence of Muslims" filminin yapımcısı, pişman olmadığını ve filmin tamamını yayınlayacağını açıkladı.

Libya'da ABD Büyükelçisi'nin de öldürüldüğü olayları tetikleyen "Innocence of Muslims" (Müslümanların Masumiyeti) adlı filme İslam aleminde gösterilen tepki dünkü cuma namazlarının ardından daha da büyüdü.

Protesto gösterileri ise Cuma günü Endonezya'dan Nijerya'ya 20 ülkeye yayıldı. Olaylarda 6 kişi öldü yüzlerce yaralı var. Türkiye'de 4 kentteki eylemler ise olaysız sona erdi.



Filmin yapımcısı konuştu



Filmin ABD'de yaşayan yapımcısı Nakoula Basseley Nakoula (55), ABD'de Arapça yayınlanan Radio Sawa'ya şunları söyledi:

"Evet, Amerikan vatandaşlarına şiddet yöneltilmesi konusunda kendimi suçlu hissediyorum. Amerika'nın bu konuyla hiçbir ilgisi yok ve yine hiçbir ilgisi olmayan bir filmin sonuçlarının zararını görüyor. Ama hayır, büyükelçinin ölmesine üzülsem de filmi yaptığıma pişman değilim. Filmin ilk 14 dakikasını internete sızdıran bendim. Şimdi tamamını yayınlamayı düşünüyorum. Kimse filmimi manipule etmedi. 1994'te (İslam karşıtı) bir kitap yayınladım. Bazı çevreler bunu bir filme dönüştürmemi istedi, ben de yaptım. Sadece Müslümanlara değil, tüm dünyaya bir mesajım var. Umarım bir yargıda bulunmadan filmi izlersiniz. Ben İslam ile ilgilenen bir Arap düşünürüyüm."

Mali suçlardan ceza aldığı daha önce bildirilen Nakoula'nun 1990'larda uyuşturucu üretmekten de hüküm giydiği bildirildi. ABC News'un haberine göre Nakoula, metamfetamin üretirken yakalanınca hapis yattı. İlerleyen dönemde çalıntı kimlik ve sosyal güvenlik numaraları kullanarak federal bankalarda hesabı bulunan çok sayıda kişiyi dolandıran Nakoula'ya, ABD mahkemesi 2010 yılında 21 ay hapis cezası verdi.



Senaryoyu hapiste yazmış



Tartışılan filmin senaryosunu hapiste yazan Nakoula salıverilince çekimlere başladı. 50-60 bin dolara malolan filmi 21 yaşındaki oğlu Abanob Basseley ile birlikte 12 günde çekti. Paranın ise eşinin Mısır'daki ailesinden geldiğini söylüyor. Olay adam daha önce "Sam Bacile" adıyla yaptığı açıklamalarda kendisini bir "İsrailli Yahudi" olarak tanıtarak filme harcadığı 5 milyon doların varlıklı Yahudi arkadaşlarından geldiğini iddia etmişti.

AP ajansı dün federal yetkililerin Nakoula'nın şartlı tahliye koşullarını ihlal edip etmediğini incelendiğini söyledi.

TUNUS

Elçilikleri gerçek mermiyle korudular

Amerikalı provakatör Naukula'nın filmi beklendiği gibi dün Cuma namazı sonrası Endonezya'dan Nijerya'ya Müslümanların çoğunlukta olduğu bütün ülkelerde protesto edildi. Şiddetin de bulaştığı gösterilerde 6 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı.

YEMEN

Başkent Sana'daki ABD Büyükelçiliği önünde meydana gelen olaylarda 4 kişinin öldü, 10'u güvenlik görevlisi 48 kişi yaralandı. Gösteriler sırasında büyükelçiliğe ait 61 aracın tahrip edildi, 13 araç yakıldı ve büyükelçilik binasında büyük hasar meydana geldi.

TUNUS

Protestocular, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği'nin bahçesine ve yakınlardaki Amerikan okuluna girip, sınıfları kundaklayıp yağmalayınca polis ateş açtı 3 kişi öldü en az 29 kişi yaralandı.

SUDAN

5 bin eylemci Hartum'da Alman, İngiliz ve ABD elçiliklerine yürüdü. Alman ve İngiliz elçiliğine giren eylemciler araçları ateşe verdi. Amerikan elçiliğinin çatısına çıkan deniz piyadeleri havaya uyarı ateş açtı. İki eylemci polis aracının altında can verdi. sinin cesedi bulundu. Piyadelerin ateşinde bir eylemci yaralandı.

LÜBNAN

Trablus'ta eylemciler iki Amerikalı fast food zincirinin restoranlarını ateşe verince polis ateş açtı bir eylemci öldü, 18'i polis 25 kişi yaralandı.

NİJERYA

Jos kentinde polis, 2 bin kadar göstericiyi dağıtmak için ateş açtı. Ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda bilgi alınamadı.

MISIR

Tahrir nispeten sakin kaldı. Sina'da ise Bedevi aşiretlerin silahlı gruplar, Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler (MFO) merkez binasını bastı, ateşe verdi.

TÜRKİYE

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda yüz kadar eylemci filmi protesto etti. Sakarya, Adana ve Doğubayazıt'ta da Cuma namazı çıkışı yapılan protesto gösterileri yapıldı. Bütün eylemler olaysız sona erdi.