Ortadoğu'da şiddet tırmanıyor



İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Üç İsrailli gencin cesetlerinin bulunmasının ardından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlatan İsrail, pazartesi sabah saatlerinde de belirli hedefleri bombalamaya devam etti. İsrail, gençlerin ölümünden Hamas'ı sorumlu tutuyor.

Sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında, yedi Hamas üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Hamas'ın da saldırılara füzelerle karşılık verdiği ve bir İsrail askerinin yaralandığı gelen haberler arasında yer alıyor. Hamas, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, altı üyesinin Mısır sınırı yakınındaki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca bir Hamas üyesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise kısa süre önce intikam amacıyla radikal İsrailliler tarafından öldürüldüğü duyurulan Filistinli gencin babasını telefonla aradı. Netanyahu‘nun, katillerin en yüksek cezalara çarptırılacağını belirttiği açıklandı.

Siyasette karışıklık

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman pazartesi günü partisi aşırı sağcı Evimiz İsrail'in muhafazakar Likud Partisi ile kurduğu ittifakı bozma kararı aldığını açıkladı. Lieberman karara Başbakan Netanyahu ile görüş ayrılıklarını gerekçe gösterdi. Lieberman, partisinin koalisyonda kalmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Avigdor Lieberman, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Hamas'a karşı faaliyetlerini eleştirerek, Filistin bölgelerine daha geniş kapsamlı bir askeri operasyon düzenlenmesini talep ediyor. Lieberman, Hamas'a atıfta bulunarak, elinde istediği zaman kullanabileceği yüzlerce füzesi olan bir terör örgütü bulunuyorken, askeri operasyon başlatmak için neyin beklendiğini anlayamadığını kaydetti.