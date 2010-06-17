Ortadoğu'da gerginlik artıyor

T24 - İsrail ve İran konularında Türkiye ile arası açılan ABD'de yönetim sakinliğini korusa da Kongre'den yeni adımlar bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise kritik PKK toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.



İsrail'le baskın krizinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik başkanlığındaki AKP'li heyet ABD'de destek turuna çıkıyor. NTV'de yayınlanan Canlı Gaste'de Brooking Enstitüsü Türkiye Direktörü Ömer Taşpınar, ABD yönetiminin tavrını değerlendirdi. Taşpınar, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı politikaların oluşabileceğine, Ermeni Lobisi'nin faaliyetlerine ve medyada Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı yükselen seslere de dikkat çekti.



Dış basında ise Ortadoğu'da yaşanan gerilim manşetlere çıktı. Reuters Haber Ajansı, Çarşamba günü toplanan ABD Temsilciler Meclisi'nde Washington'la Ankara arasındaki bağların zarar görebileceği görüşüne yer verilirken, BBC'ye açıklama yapan Suriye Devlet Başkanı Beşir Esad, İsrail'in tutumu sonucunda Ortadoğu'da savaş çıkma ihtimalinin arttığını belirtti. Rusya'nın resmi haber ajansı RİA, Rusya'nın Türkiye'ye karadan ateşlenen füzelerin satışını gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.





NTV'de yayınlanan Canlı Gaste'de Ömer Taşpınar'ın değerlendirmeleri şöyle:



"Şu anda Amerikan hükümeti cezalandırma isteği içinde değil, Türkiye ile ilişkiler devam etsin istiyorlar. Nasıl cezalandırırız diye bir hava yok? AK Parti İsrail konusunda bazı taleplerde bulunuyor. Bana göre ana gündem Gazze soruşturma komisyoyuna daha fazla gözlemci katılması.



İsrail Birleşmiş Milletler'e güvenmiyor, direniyor. ABD Türkiye'den gelen taleplerle İsrail'in direnci arasında sıkışmış durumda. ABD yönetiminin yanısıra Kongrede belirli kararlar gündeme gelecek. Ermeni soykırımı tasarısı ABD Kongresi ve parlementoya getirilmeye çalışılıyor. Bu bence ilişkilerde baş ağrıtacak. Amerika'dan Türkiye'ye silah satışı için Kongre'den onay çıkması gerekiyor. Bu konuda da Kongre'de pürüz çıkması mümkün.



ABD denge tutturmaya çalışıyor, Türkiye'yi daha fazla Arap dünyasına kaydırmamak istiyor. Mümkün olduğunca kriz yok mesajı vereceklerdir ama ABD medyasında durum böyle değil. İsrail lobisinde ve yeni muhafazakarlar da AK Parti karşıtlığı var. Ermeni lobisi zaten böyle bir kriz çıksın diye bekliyordu. Ermeni lobisi mümkün olduğunca kasım ara seçimlerinden önce Ermeni soykırımı tasarırsını çıkarmaya çalışacaktır."





ABD'den kritik soruya yanıt



Bu arada, Türkiye ile ABD arasında Ankara'da yapılacak terörle mücadele toplantısı, ABD'nin belirlenen tarihte toplantıya katılamaması nedeniyle ertelendi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, konuyla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.



Crowley'e "ABD Dışişleri Bakanlığının Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Daniel Benjamin, bugün Türk yetkililerle yapılması planlanan terörle mücadele toplantısını iptal etti mi? Eğer öyleyse, neden? Bu toplantının amacı neydi? Eğer iptal olduysa, ne zaman için yeniden planlanacak?" şeklinde bir soru yöneltildi.



Sözcü Crowley, soruya şu yanıtı verdi:



"Ankara'da ikili düzeyde yapılması planlanan toplantı ertelendi, çünkü ABD bu tarihte toplantıya katılamıyordu. Türkiye, terörle mücadelede değerli bir ortak ve toplantının yeniden programlanmasını bekliyoruz."





Dış basın Ortadoğu'ya geniş yer verdi



REUTERS: ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Türkiye'ye tehdit gibi uyarı



ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Ankara'nın İsrail karşıtı çizgisini sürdürmesi durumunda Washington'la bağların zarar görebileceğini söyledi.



Temcilsiler Meclisi'nin Cumhuriyetçi grubunun 3 numaralı üyesi Mike Pence, "Eğer Türkiye İran'a yaklaşıp İsrail devletiyle çatışmaya devam ederse bunun bir maliyeti olacaktır dedi.



Temsilciler Meclisi üyeleri düzenledikleri basın toplantısında ayrıca Türkiye'nin İran'a uygulanması planlanan yaptırımlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi oylamasında "hayır" oyu vermesini de eleştirdi.



Demokrat üye Eliot Engel ise, Türkiye'nin eylemlerini "yüz kızartıcı" olarak nitelendirirken, Ankara'nın NATO üyesi olmasına rağmen Batı'ya bakmayı bıraktığını söyledi.



Pence, Türkiye'nin duruşuyla ilgili ödeyebileceği bedellerden birinin 1915 olaylarıyla ilgili desteği kaybetmek olacağını söyledi.



Temsilciler ayrıca 126 üyenin Başkan Obama'ya bir mektup yazarak kendisinden İsrail'in uluslararası alanda kınanmasına engel olmasını talep ettiklerini de belirtti.





BBC: Beşar Esad İsrail'e sert çıktı



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, BBC'ye yaştığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye giden gemilere düzenlediği saldırımın Ortadoğu'da savaş ihtimalini artırdığını söyledi.



Esad, Suriye'nin bölgesel bir savaşı önlemeye çalıştığını ancak "yangın manyağı" İsrail hükümetiyle barış ihtimalinin olmadığını söyledi.



Esad ayrıca Lübnan'da bulunan Hizbullah örgütünü silahlandırdığı yönündeki iddiaları da reddetti.



Ortadoğu'nun tarihi bir değişimden geçtiğini söyleyen Esad, İsrail'in kanlı filo baskınının ciddi sonuçları olduğunu söyledi ve ekledi: "Baskın yakın gelecekte barış sağlanması şansını yok etti."





YNETNEWS: Rusya Türkiye'ye S-300 satmak istiyor



Rusya'nın resmi haber ajansı RIA, ülkenin silah ihracatı şirketinin başkanının Türkiye'ye karadan ateşlenen füze satışı yapmak istediğini duyurdu.



Rosoboronexport şirketinin direktörü Anatoli İsaykin, "Türk ordusunun S-300 ve S-400 füze sistemlerine çok ihtiyacı var" derken satışa sıcak baktıklarını ifade etti.



Paris'te konuşan İsaykin, Rusya'nın Türkiye'ye füze sistemi tedariki için yapılacak bir satışa katılmaya hazır olduğunu ilettiğini söylerken Batılı ülkelerin de bu yarışın bir parçası olacağının altını çizdi.



Türkiye silahlarının çoğunluğunu NATO müttefiki ülkelerden alıyor.







