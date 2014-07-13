Ortadoğu’da bomba ve füze terörü



İsrail deniz komandoları, Gazze sahilinde füze fırlatmak için kullanılan bir bölgeye küçük çaplı kara operasyonu düzenledi. İsrail ordusu, komandoların Hamas militanlarıyla çatışmaya girdiğini ve dört komandonun hafif yaralandığını duyurdu. Saldırı operasyonların başlamasından bu yana İsrail’in düzenlediği ilk kara operasyonu oldu.

Şiddet artıyor

Hem İsrailliler hem de Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı günü başlattığı operasyondan bu yana en şiddetli saldırıların düzenlendiğini bildiriyor.

Hamas, cumartesi akşamı Tel Aviv kentine çok sayıda J-80 tipi füze fırlattı. İsrail televizyonuna göre, füzeler hedefe ulaşmadan tahrip edildi.

Daha önce de Gazze Şeridi’nden Kudüs'e üç füze fırlatılmıştı. İsrail ordu birliklerine göre, İsrail Lübnan tarafından da füze saldırılarına hedef oldu. Füzelerden ikisinin ülkenin kuzeyindeki Nahariya bölgesine düştüğü ve İsrail'in bu saldırıya karşılık verdiği bildirildi.

Cumartesi günü en az 50 kişi öldü

Tel Aviv saldırısından kısa bir süre sonra İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki hedefleri yoğun ateş altında tuttu. Saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında Gazze Şeridi'nin Filistin Polisi Komutanı Tuğgeneral Teysir El Batş'ın da bulunduğu kaydedildi. Ancak Gazze Şeridi'ndeki kurtarma ekiplerinin direktörü Eşref El Kudra, El Batş'ın yaşadığını ancak ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Saldırı sırasında içeride ibadet edenlerin bulunduğu bir camii de vuruldu. Filistin verilerine göre İsrail Hava Kuvvetleri'nin cumartesi günkü saldırılarında toplam 50 kişi hayatını kaybetti.

Doktor ve kurtarma ekiplerinden alınan bilgilere göre, İsrail hava saldırılarının başlamasından bu yana 165 Filistinlinin hayatını kaybetti, 1000'in üzerinde kişi de yaralandı. Öldürülenlerin çoğunun sivil olduğu açıklandı..

320 hedef vuruldu

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda pazartesi gününden bu yana bin 320 hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Hedefler, 735 rampayı, 64 eğitim kampını, 58 silah deposunu, Hamas yönetimine ait 32 tesisi, 29 Filistinli örgütlerin haberleşme alt yapısını ve birçok farklı mekânı kapsıyor" denildi.