Ortadoğu'da anlaşma sinyalleri



İsrail Filistin barış müzakerelerine katılan heyetten adını vermek istemeyen bir temsilci, taraflar arasında birtakım noktalarda uzlaşıldığını ancak henüz kesin bir anlaşma olmadığını ifade etti.

Tarafların uzlaştığı noktalar arasında, 28 yıldan uzun bir süredir ABD'de tutuklu bulunan İsrailli ajan Jonathan Pollard'ın, Musevilerin 14 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı Pesah öncesine kadar serbest bırakılması ve Ortadoğu barış müzakerelerinin 2015 yılına kadar uzatılması yer alıyor.

Buna karşılık, İsrail'in de daha önce uzlaşıldığı üzere 26 kişiden oluşan dördüncü ve son Filistinti tutuklu grubunu serbest bırakacağı belirtildi.

Barış müzakerelerinde yer alan temsilci dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, Filistinlilerin talep ettiği üzere serbest bırakılacak tutuklular arasında İsrailli Arapların da olacağını ve İsrail'in, buna ek olarak aralarında adam öldürmek suçuyla mahkûm olmamış 400 tutuklunun daha serbest bırakılmasını kabul ettiğini ifade etti.

Yahudi yerleşim yerleri inşası devam edecek

Açıklamada İsrail'in, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin inşasını durdurmayacağı ancak yenilerinin yapılması hususunda çekimser kalacağı belirtildi. Ancak hâlihazırda onaylanmış inşaat projelerinin devam edeceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, pazartesi akşamı barış müzakerelerinde yol alabilmek için Brüksel’e hareket etmeden İsrail’e hızlı bir ziyaret düzenleyerek, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile temaslarda bulunmuştu. Filistin lideri Mahmud Abbas ile Ramallah'ta planlanan görüşme ise gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.