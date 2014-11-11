Ortadoğu'da ağır suçlamalar



Hayatı savaş ve barış müzakereleriyle geçen Filistin lideri Yaser Arafat'ın ölümünün onuncu yıldönümünde Ortadoğu'da gerilim yine tırmanışta. Ramallah'ta Arafat'ı anma törenlerine binlerce kişi katıldı. Arafat'ın halefi, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas törende yaptığı konuşmada İsrail'e ve Hamas'a sert mesajlar gönderdi. İsrail'i Ortadoğu'yu yıkıcı bir din savaşına sürüklemekle suçlayan Abbas, İsrail yönetimini de “yerleşimcilerini ve radikallerini Mescid-i Aksa'dan uzak tutmaya' çağırdı.

Abbas, lideri olduğu Fetih partisiyle beş aydır birlik hükümeti içinde yer alan radikal İslamcı Hamas'ı da sert bir şekilde eleştirdi ve “Hamas her gün bizim aleyhimize şeyler söylüyor. Aynı İsrailliler gibi. Aynı sözleri söylüyorlar, aynı söylemi kullanıyorlar” dedi.

“Abbas partner değil”

Abbas'ın eleştirilerine İsrail tarafından yanıt gecikmedi. Artan şiddet olayları nedeniyle güvenlik kabinesini bir kez daha acil oturuma çağıran İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Abbas'ı İsrail ve Filistinliler arasındaki gerginliği kasten tırmandırmakla suçladı. Netanyahu kabine oturumunun ardından Haaretz gazetesine verdiği demeçte “Maalesef Ebu Mazen (Mahmud Abbas), terörle mücadelede bir partner değil. Huzursuzluğu yatıştırmak yerine tırmandırıyor ve yalanlar yayıyor” diye konuştu.

Savaş çağrısı

Öte yandan İsrail'de tutuklu bulunan Fetih liderlerinden Mervan Barguti ise İsrail'e karşı savaş çağrısı yaptı. Beş İsraillinin öldürülmesi olayına karışmak suçundan 2002 yılından beri hapiste bulunan Barguti, salı günü Filistin gazetelerinde yayımlanan açık mektubunda “İşgale karşı zafer için direniş seçeneği en kısa yol olmayı sürdürmekte” dedi. Barguti, mektubunda Filistin Özerk Yönetimi ve güvenlik güçlerini de direnişin her türünü desteklemeye ve İsrail ile işbirliğini sona erdirmeye çağırdı.

İsrail'de son dönemde birbiri ardına gelen terör saldırıları nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Batı Şeria'da çıkan bir çatışmada 21 yaşındaki bir Filistinli öldürüldü. İsrail ordu sözcüsü El Halil'in kuzeyindeki El Arub mülteci kampında silah havası verilmiş bir cismi askerlere doğrultan 21 yaşındaki Filistinli bir gencin açılan ateş sonucu göğsünden yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.