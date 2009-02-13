Ortadoğu'da 18 aylık ateşkes ihtimali

Hamas'ın Kahire'deki müzakere heyetinden Tahir el Nono, Gazze'de 3 gün içinde kalıcı ateşkesin imzalanabileceğini açıkladı.



Hamas'ın siyasi bürosunun iki numaralı ismi Musa Ebu Marzuk ise ateşkes anlaşmasının 1,5 yıl süreli olacağını ve Mısır'ın 48 saat içinde açıklayacağını söyledi.



Hamas, İsrail'le Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 18 ay süreli olacağını bildirdi.



Mısır'ın Mena ajansının haberine göre, Hamas'ın siyasi bürosunun iki numaralı ismi Musa Ebu Marzuk, ateşkes anlaşmasının 1,5 yıl süreli olacağını ve Mısır'ın 48 saat içinde açıklayacağını söyledi.



Anlaşmanın Gazze ve İsrail arasında altı geçiş noktası açılmasını ve tüm askeri faaliyet ile saldırıların durmasını öngördüğünü söyleyen Ebu Marzuk, Hamas'ın elindeki İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması konusunun anlaşmanın parçası olmadığını da sözlerine ekledi.



Hamas'ın Kahire'deki müzakere heyetinden Tahir el Nono kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya varmamızı önleyen engellerden çoğu çözüme kavuşturuldu ve anlaşmayla ilgili açıklamanın 3 gün içinde yapılması bekleniyor" demişti.



Nono, anlaşmanın Gazze Şeridi'nde tüm şiddetin sona ermesini ve sınır geçişlerinin açılmasını garanti edeceğini kaydetmişti.



İsrail'in Gazze'ye ocak ayı sonunda başlattığı 3 hafta süren yoğun bombardımanın ardından her iki kesim tek taraflı ateşkes ilan etmişti.



Anlaşmada neler var?



Anlaşmaya göre, 18 aylık ateşkesin açıklanmasını, tutsakların değişimi, Gazze'nin sınır geçişlerinin açılması ve rakip Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma görüşmelerinin başlaması takip edecek.



Batılı diplomatlar ve Filistinli yetkililere göre anlaşmayla ilgili bazı ayrıntılar şöyle:



Gazze-Mısır geçişi



Mısır, sınır muhafızları ve uluslararası gözlemcilerin himayesi altında Refah sınır geçişini açacak. Bu görevliler sınırdaki durumu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a rapor edecek.



Gazze'nin İsrail hariç dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'taki geçişleri denetlemek için Türkiye'nin gözlemci gönderebileceği belirtiliyor.



Gazze-İsrail geçişleri



İsrail, Gazze Şeridi ile sınır geçişlerini açacak, ancak bunun ne zaman ve ne koşullar altında olacağı belli değil.



İsrail Başbakanı Ehud Olmert, sınırın tamamen açılmasını İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılmasına bağlamıştı. İsrail, roket ve patlayıcı yapımında kullanılabilecek bazı malzemelerin sınırdan geçirilmesinin yasak olmasında ısrar ediyor.



Hamas yetkilileri, saldırıdan sonra imarı için çok miktarda demir, çimento ve diğer ticari mallara ihtiyaç olan Gazze'ye girmesi yasak malzemelerin daha ayrıntılı belirlenmesini talep ettiklerini söylediler.



Tutsak değişimi



İsrailli ve Filistinli yetkililer, tutsak değişimi görüşmelerinin durumu hakkında karışık sinyaller göndermişlerdi. Hamas, Şalit karşılığında İsrail'in 1400 Filistinliyi serbest bırakmasını istemişti.



Diplomatlar, İsrail'in yaklaşık 1000 Filistinliyi serbest bırakmaya sıcak baktığını söylediler.



Tampon bölge



İsrail-Gazze sınırında 300 metre genişliğinde tampon bölge kurulacak. İsrail başlangıçta 500 ila 800 metre genişliğinde bir tampon bölge istemişti.