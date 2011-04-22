-ORTADOĞU YİNE AYAKLANDI AMMAN (A.A) - 22.04.2011 - Suriye'nin pek çok kentinde, Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtları gösteri yapıyor. Reuters ajansının görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, başkent Şam'da güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin başkentin tarihi Meydan bölgesinde 2 binden fazla protestocunun yaptığı gösteriyi dağıttığı, ancak daha sonra göstericilerin yeniden toparlanmaya başladığı ifade edildi. Göstericilerin rejim karşıtı sloganlar attığı kaydedildi. Bu arada, güneydeki Dera kentinde binlerce kişinin Esad rejiminin devrilmesi çağrısında bulunduğu, ülkenin kuzeydoğusunda da gösteriler yapıldığı belirtildi. Öte yandan güvenlik güçlerinin Hama kentinde, iktidardaki Baas partisinin merkezine ulaşmak isteyen göstericilere karşı gerçek mermi kullandığı bildirildi. Tanıklar, Hama'daki bir binanın çatısında iki keskin nişancı gördüğünü, en az iki kişinin öldüğünü anlattı. Humus kentinde ise güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için ateş açtığı ifade edildi. Bölgedeki bir insan hakları savunucusu, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte yaralananlar olduğunu belirtti. -YEMEN'DE YÜZBİNLER GÖSTERİ YAPIYOR- Yemen'de yüzbinlerce Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yandaşı ve muhalifi ülke genelinde gösteriler yapıyor. Bölgedeki kaynaklar, cuma namazından sonra ülke genelindeki kent ve kasabalarda yüzbinlerce Salih taraftarı ve muhalifinin karşıt gösteriler yaptığını belirtiyor. Başkent Sana'da devlet başkanlığı sarayı önünde toplanan Salih yandaşı büyük kalabalık "Cuma Uzlaşması" yazılı pankartlar taşırken, yüzbinlerce muhalif ise Salih'e karşı çıkarak ordudan ayrılan ve muhaliflerin yanında yer alan komutan ve askerlerin korumasında gösteri yapıyor. Yemen'in güneyinde muhaliflerin etkin olduğu Taiz kentinde de büyük bir kalabalık Salih'in görevi bırakması talebiyle toplandı. Salih, Sana'da destekçilerine yaptığı konuşmada, Körfez İşbirliği Konseyi'nin iktidar transferi girişiminden memnun olduğunu belirtti, ancak bu transferin görev süresinin 2013 yılında sona erdiğini bildiren anayasaya uygun olması gerektiğini söyledi. Yemen anayasasına göre Salih'in 5 yıllık görev süresi 2013'ün sonunda bitiyor. -UMMAN'DA DEMOKRASİ YANLISI GÖSTERİ Umman'ın güneyindeki liman kenti Selale'de, binlerce demokrasi yanlısı cuma namazından sonra gösteri düzenledi. Selale'de imamın, cami yerine valilik karşısındaki bir otoparkta cuma namazını kıldırmasından sonra yaklaşık 3 bin kişi yürüyüş yaptı. İmam Amir Hargan, kalabalığa hitaben, "Umman halkının reform için protesto etmekten korkmadığını, ilk ve en önemli amaçlarının yıllardır yolsuzluk yapan hükümet yetkililerinin yargılanması olduğunu" söyledi. Umman Sultanı Kabus Bin Said, Arap dünyasındaki halk ayaklanmalarının ardından ülkede de başlayan protestolar nedeniyle pazar günü 2,6 milyar dolarlık ekonomik paket sözü vermişti. Ummanlı göstericiler, daha iyi maaş ve işin yanı sıra yolsuzlukla mücadele edilmesini istiyor.