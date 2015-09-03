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Dünya
Deutsche Welle

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 13 milyon çocuk okula gitmiyor

BM'ye göre Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki savaş ve çatışmalar yüzünden 13 milyon çocuk okula gidemiyor. Bu çocukların aileleri çareyi Avrupa'ya kaçmakta buluyor.

03 Eylül 2015 12:01


BM çocuklara yardım kuruluşu UNICEF'e göre çocuklarının eğitim alamadığını düşünen ve gelecek perspektifine sahip olamayan aileler çareyi memleketlerini terk ederek, Avrupa'ya kaçmakta buluyor. Rapora göre Suriye, Irak, Yemen ve Libya'da 9 bin okul yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Binlerce öğretmen ise kaçmak zorunda kaldı. Aileler birçok yerde çocuklarını, hayati tehlike yüzünden okula göndermiyor.

BM çocuklara yardım kuruluşu özellikle Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'deki mülteci kamplarında bulunan Suriyeli çocukların durumunun kaygı verici olduğunu vurguluyor. Aileler UNICEF'in yardımıyla çocuklarını okula göndermeye çalışıyor. Ancak buna rağmen bu çocuklarının yarısından fazlasının eğitim alma şansı yok. Ekonomik nedenler yüzünden bu çocuklar ya çalışmak ya da çok küçük yaşta evlenmek zorunda.

UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu direktörü Peter Salama, "Çatışma ya da savaşların yıkıcı sonuçlarını çocuklar bölgenin tamamında hissediyor. Enkaz altında kalan sadece okullar değil, okul çağındaki çocukların hayalleri ve geleceği" diyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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OrtadoğuKuzey AfrikaAvrupaUNICEFSuriye Irak YemenLibyaLübnanIrakTürkiyeSuriyeliPeter SalamaDeutsche Welle TürkçeHT/BÖ

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