“Ortadoğu ile neden ilgileniyorsunuz?”

Suudi gazetecinin “Neden Türkiye, Ortadoğu’da bu sorunla bu kadar yakından ilgileniyor?” sorusuna Başbakan Erdoğan tarihi incelemesini tavsiye etti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Ortadoğu politikasına yönelik “Neden Türkiye, Ortadoğu’da bu sorunla bu kadar yakından ilgileniyor? Geçmişte uzak duruyordu, ilgilenmiyordu” diye soran Suudi gazeteciye tepki göstererek, “Tarihi şöyle bir incelersen, Türkiye’nin tarihten gelen bir misyonu olduğunu gayet iyi anlarsın” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı kanlı saldırının ardından bölge ülkelerini kapsayan Ortadoğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan’a da giden Erdoğan, Riyad’daki temasları sırasında Suudi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan'ın Ortadoğu turu kapsamında gittiği ülkelerdeki temaslarını içeren görüntüler, basın yayın kuruluşlarına Başbakanlık Basın Merkezi tarafından dağıtıldı. Erdoğan, İsrail’in Gazze saldırıları karşısında “Ben duygusal değilim sadece sorumluyum. İsrail’i de sorumlu olmaya davet ediyorum. İsrail’in yaptığı zulümden başka bir şey değil” diye konuştu. Erdoğan, bölge ülkelerinin de bu sürecin bir insanlık dramı olduğunu kabul ettiklerini dile getirdi.