Ortadoğu’da ve Ukrayna’da yeni savaş kıvılcımları

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1 kanalında hazırlayıp sunduğu Dünyanın Öteki Yüzü programında bu akşam bir dizi dış politik gündem ele alınacak.
Saat 21.00’de başlayacak programın ana konuları şöyle sıralanıyor:
- AB zirvesi öncesinde Türkiye’nin yeri: Batı Mısra, Rusya ve Şanghay Örgütü mü?
- Ortadoğu’da yeni savaş kıvılcımları: İran-İsrail gerilimi nereye gidiyor?
- Donbas’ta “Karabağ modeli” bir savaş mı başlayacak? Moskova, Ankara-Kiev işbirliğinden neden rahatsız?
- İzmir’de bir Rus yazar...
Program konukları:
- Sinem Kocamaz, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
- Fehim Taştekin, gazeteci
- Erhan Keleşoğlu, akademisyen
- Vladimir Avatkov, Türkolog, Moskova Diplomasi Akademisi öğretim üyesi
- Okay Deprem, gazeteci
- Yana Temiz, yazar, filolog, libretto yazarı
Hakan Aksay’la Dünyanın Öteki Yüzü programı cumartesi günleri saat 21.00’de Tele1’de yayınlanıyor.