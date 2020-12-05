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Medya

Ortadoğu’da ve Ukrayna’da yeni savaş kıvılcımları

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü her cumartesi günü saat 21.00’de Tele1’de yayınlanıyor

05 Aralık 2020 13:29

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1 kanalında hazırlayıp sunduğu Dünyanın Öteki Yüzü programında bu akşam bir dizi dış politik gündem ele alınacak.

Saat 21.00’de başlayacak programın ana konuları şöyle sıralanıyor:

- AB zirvesi öncesinde Türkiye’nin yeri: Batı Mısra, Rusya ve Şanghay Örgütü mü?
- Ortadoğu’da yeni savaş kıvılcımları: İran-İsrail gerilimi nereye gidiyor?
- Donbas’ta “Karabağ modeli” bir savaş mı başlayacak? Moskova, Ankara-Kiev işbirliğinden neden rahatsız?
- İzmir’de bir Rus yazar...

Program konukları:

- Sinem Kocamaz, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
- Fehim Taştekin, gazeteci
- Erhan Keleşoğlu, akademisyen
- Vladimir Avatkov, Türkolog, Moskova Diplomasi Akademisi öğretim üyesi
- Okay Deprem, gazeteci
- Yana Temiz, yazar, filolog, libretto yazarı

Hakan Aksay’la Dünyanın Öteki Yüzü programı cumartesi günleri saat 21.00’de Tele1’de yayınlanıyor.

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