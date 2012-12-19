BM Genel Sekreteri: Ortadoğu barış süreci derin dondurucuda

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in yeni yerleşim yeri kararı almasının Ortadoğu'daki barış umutlarını tehlikeye attığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 2012 yılını değerlendirmek için yaptığı basın toplantısında Ortadoğu barış sürecine değindi. İsrail ve Filistin arasındaki ateşkesin sağlanması için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Ban, ''Ortadoğu barış süreci derin dondurucuda. İki tarafta da daha fazla kutuplaşma var. Oslo sürecinden bugüne iki devletli çözüme hiç bu kadar uzak olunmamıştı'' diye konuştu.

İsrail'in yeni yerleşim yerleri kurma kararının ateşkesi tehdit ettiğini dile getiren Ban, ''Bu karar Filistin devletinin kurulma çabalarını tehdit ediyor. İsrail'i takip ettiği bu tehlikeli yoldan geri dönmeye çağırıyorum. Bu durum diyalog yoluyla Filistin ve İsrail'in huzurlu gelecek umutlarını zayıflatmaktadır. Çok geç olmadan barış süreci görüşmelerine geri dönülmelidir'' görüşünü belirtti.

Geçmişte birçok defa yasa dışı yerleşimleri kınadığını hatırlatan Ban, ''Bu açıkça uluslararası hukukun çiğnenmesidir. Bu yerleşimler Ortadoğu barış sürecini olumsuz etkilemektedir. Ateşkes hassas bir süreçte ve bu hassas süreçte taraflar provokatif adımlardan uzak durmalılar. Ortadoğu barış sürecinin en kısa sürede tekrar rayına girmesi gerekiyor. İsrail Hükümetini, yeni yerleşim yeri kurmaktan kaçınmaya çağırıyorum'' ifadesini kullandı.

Suriye'deki durum

Basın toplantısında Suriye'deki son duruma da değerlendiren Ban, ''Suriye'de şiddet döngüsünün sona ermesi ve siyasi diyalog sürecinin başlayabilmesi için herhangi bir işaret görmüyorum. Dünya kamuoyunun Suriye'deki şiddetin durması için tek vücut olmasını umuyorum. Bu krizin çözümü için tek umut Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası toplumun birlik olarak soruna yaklaşması'' diye konuştu.

Ban, şunları söyledi:

''Bu dört ülkeye sığınan Suriyeli sayısı yarım milyonu aştı. Ocak ayının sonunda bu sayının 700 bini geçmesini bekliyoruz. Bu krizden şu anda 4 milyon kişi etkilenmiş durumda. En az 2 milyon kişi Suriye içinde yerinden edildi. Suriyeli mültecilere kapılarını açan ülkelere teşekkür ediyorum. Bu ülkeler Suriyelilere destek olmaya çalışıyorlar ancak uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç var.''