Ortadirek Tiyatrosu'ndan Sivas Katliamı'nı anma etkinliği

Ortadirek Tiyatrosu, Avcılar Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan, Sivas'ta öldürülen Edibe Sulari Ağbaba'nın heykeli önünde, "Sivas Yanıyor, Şiirler Yanıyor" adlı oyunu sergileyecek.

Sivas Madımak Oteli'nde yaşanan katliam, 2 Temmuz 1993’te 33 aydının ve 2 otel çalışanının Radikal İslamcılar tarafından yakılması ile sonuçlanmıştı.

Madımak Oteli'nin dekoru önünde sergileyecek Ortadirek Tiyatrosu oyuncuları; Asım Bezirci, Edibe Suları Ağbaba, Yeşim Özkan, Hasret Gültekin gibi birçok aydınımızın oteldeki son dakikalarını canlandıracaklarını söylediler. Etkinlik içerisinde hayatını kaybeden aydınlarımızın şiirleri ve türküleri yer alacak. Etkinliğe birçok sanatçının katılımı bekleniyor.

Ortadirek Tiyatrosu dört yıldır düzenledikleri anma etkinliklerini Koronavirüs nedeniyle geçen yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirmişti. Osman Genç , daha önce yapılan birçok anma etkinliğinin resmi tören havasında geçip, içeriğin boşaltıldığını dile getirerek, 2 Temmuz'da gerçekleşecek etkinliğin protokolsüz bir şekilde sergileneceğini belirtti.