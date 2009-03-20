‘Ortada bir projeleri yok'

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, “İktidar ve ana muhalefet partisinin liderleri incir çekirdeğini doldurmayacak sözlerle birbirlerine sataşıyor. Ortada herhangi bir teklif, herhangi bir proje yok. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Söyleyecekleri bir şey olmadığı için bunu yapıyorlar'' dedi.



Partisince Kahramanmaraş'ın Müftülük Meydanı'nda düzenlenen `Fark var Saadet var' mitingine katılan Genel Başkan Numan Kurtulmuş, yaklaşık 2 bin kişiye seslendi. Miting alanlarından iki parti varmış gibi seçim kampanyaları yürütülmeye çalışıldığını belirten Kurtulmuş, “Günler geçtikçe Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de Saadet Partisi meydanları dolduruyor. Mitinglerdeki coşku, halkımızdaki kararlılık, gençlerimizdeki ve kadınlarımızdaki inanç ortaya çıktıkça, herkes Saadet Partisi'ni görüyor. Saadet Partisi'ni bundan sonraki Türkiye'nin siyasetinde herkes denklemin içerisinde görüyor. Herkes kabul ediyor ve herkes hesabını ona göre yapıyor'' dedi.



Konuşması sık sık `Başbakan Numan' sloganı ile kesilen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Meydanlarda özellikle iktidar ve ana muhalefet partisinin aylardır süren atışmalarını görüyorsunuz. Aylardır incir çekirdeğini doldurmayacak sözlerle sataşıyorlar. Birisinin ak dediğine diğeri kara diyor. Akşamları televizyonları görüyor ve izliyorsunuz. Ortada söylenmiş bir şey yok. Herhangi bir teklif, herhangi bir siyaset, herhangi bir söz, herhangi bir proje yok. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Söyledikleri bu. Aslında 7 senedir aynı şeyleri yapıyorlar. Yani, ne söyleyecekler? Söyleyecekleri fazla bir şey olmadığı için bunu yapıyorlar.''

