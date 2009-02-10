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Yaşam

‘Ortada bir cenaze var, birlikte kaldıracağız’

OKS ve ÖSS’de çok gerilerde olduğumuzu söyleyen Vali Uzun, ‘Ortada bir cenaze var. Bunu hep birlikte kaldıracağız” dedi.

10 Şubat 2009 02:00

Çankırı Valisi Şemsettin Uzun, ilin eğitim-öğretimdeki durumuyla ilgili, "Ortada bir cenaze var, OKS ve ÖSS'de çok gerilerdeyiz. Bu cenazeyi hep birlikte kaldıracağız" dedi.

Vali Uzun, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Kesik ve eğitimcilerin katılımı ile düzenlenen eğitim-öğretim değerlendirme toplantısında, eğitim alanındaki fiziki imkânların iyi olmasına rağmen Çankırı'da başarının istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

‘OKS ve ÖSS’de çok gerilerdeyiz’

Kendisinin görev yaptığı illerde eğitimin birinci sırada olması ve başarılar elde edilmesi gerektiğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Ortada bir cenaze var, OKS ve ÖSS'de çok gerilerdeyiz. Bu cenazeyi hep birlikte kaldıracağız. Başarı sıralamasında ülkede ilk beşte olmalıyız. Kalitemizi yükseltmeliyiz. Öğrencilerde bir dağınıklık, değişik tavırlar görüyoruz. Bunların olmaması için Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne tam uyulmalı. Taviz yok, yüzümü güldürmek mecburiyetindesiniz."

Çocukların spor yapmasını ve sosyal faaliyetlerde de bulunmasını istediğini vurgulayan Uzun, şöyle devam etti:

"Hepimiz Çankırılıyız. Bu çocuklar benim çocuklarım. Bir dakika bile çocuklarımız için büyük kayıp. Okullarımızı sekiz saat değil, daha fazla kullanalım. Derste anlatın, yetmiyorsa kurslar açın, konuları açarak anlatın. Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandıralım, onları kütüphanelere yönlendirelim."

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