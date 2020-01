Ortaca'da narenciye bahçeleri ve seralar suyla doldu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle narenciye bahçeleri, seralar ve ağıllar, su altında kaldı.

Ortaca\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye ortalama 70 kilogram yağmur düşerken, üreticiler zor durumda kaldı. Yüksek kesimlerden inen sel suları Ortaca ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Karaburun Mahallesi\'ndeki narenciye bahçeleri ile domates ve biber ekili seraları vurdu. Bahçe ve seraları su ile dolan üreticiler, mağdur olduklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi.

Karaburun Mahallesi\'nde yaklaşık 10 dönüm serası bulunan Erol Güzel, \"Sanayinin yağlı suyu yağmurlu havalarda bizim suyumuza karışıyor. Sanayi tarafından gelen su daha yüklü olunca, bizim suyumuzu geri tepiyor. Bu nedenle de seramızı su basıyor. Dağdan yeni yol açıldı, oradan gelen su da komple seramıza doluyor. Görüntü ortada. Ortaca Belediyesi ve Kaymakamlığı\'na konuyla ilgili müracaat ettim. Ayrıca Belediye\'ye sözlü olarak defalarca durumu bildirdim. Arkadaşlar sağolsunlar geliyorlar, \'Yapacak bir şey yok\' diyerek gidiyorlar\" dedi.

Mahallede 20 dönümlük serasında biber üretimi yapan İbrahim Cangür de, \"Ürünlerim hasada hazır durumda. Hatta bir yandan hasada başlamıştık. Ancak, sağnak yağmur nedeniyle sera suyla dolduğu için hasat yapamayacağız. Mahsülümüz çürüyecek, verim kaybı olacak. Bu durum bize zarar yazar. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesi çini gereğini yapmalarını istiyorum\" diye konuştu.

Narenciye bahçesi ve ağılı sular altında kalan İbrahim Güzel de mağdur olduğunu belirterek, yetkikilerden yardım istedi.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, \"Aşırı yağmurun olduğu dönemlerde, her yıl aynı sorunla karşılaşıyoruz. Belediye bize arıkların ve büzlerin yeterli olduğunu söylüyor. Ama görüldüğü gibi büzler buraya küçük. Arıklarında önünün işlenmesi lazım. İlerden de sanayi bölgesinden gelen sular buraya karışıyor. Sanayinden gelen suyun içinde de her türlü pislik var. Sanayinin pisliği de buraya gelince her yeri tıkıyor. Tıkanınca yatağı bozulan su seralara ve bahçelere zarar veriyor. Belediyeye bunun olacağını iletmiştik. Bize her şeyin normal olduğunu söylediler. Durum, hakllığımız ortaya koydu. Belediyeden bir an önce bu sorunu çözüp, üreticilerin sıkıntılarını gidermesini istiyoruz\" dedi.

