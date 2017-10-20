Ortaca'da Hürpedal Bisiklet Festivali başladı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde üçüncüsü düzenlenen Hürpedal Bisiklet Festivali, 25 ilden 300\'ün üzerindeki bisiklet tutkununun katılımıyla başladı.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ve Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen festival, ülkenin çeşitli illerinden gelen farklı yaş gruplarından bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Dalyan Mahallesi\'ndeki bir restoranda kahvaltı yapan bisiklet tutkunları daha sonra, Dalyan- Sarsala Koyu etabında pedal çevirdi. Bisikletçiler yarın (cumartesi) ise Dalyan- Yuvarlakçay etabını yapacak. Jandarma ve emniyet personeli güvenlik önlemi aldığı etkinliğe; Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Serkaya, Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak\'ın dışında kadın ve çocuklar ile tandem bisikletleriyle görme engelliler de katıldı. Etkinlikte, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Ortaca İlçe Başkanlığı tarafından meme kanseri farkındalık için katılımcılara tişört ve şapka dağıtıldı. 300 kayıtlı bisiklet sporcusunun katıldığını festivalin startını ise Başkan Vekili Avcı verdi.

Dernek Başkanı Sevgi Kirak, \"Festival, kayıt günüyle beraber, 4 günlük bir programı kapsıyor. Ortaca, Dalaman ve Yuvarlakçay\'ı kapsayan rotalarda pedal basacağız. Bugün Dalyan- Sarsala Koyu etabını yapacağız. Kamp alanımız Dalyan Kanalı kenarında. Bir arkadaşımızın desteğiyle çok kısa sürede bu alan hazırlandı. Biz festivali zaten Dalyan\'da yapmayı çok istiyorduk. Katılımcılar çok memnun. Bundan sonra da Dalyan\'da devam ederiz. Festival kapsamında sadece ilk ve ikinci gün pedal basacağız. İki günde 170 kilometre pedal çevireceğiz. Son gün klasik hale gelen Dalyan tekne turumuz var. Ortaca Belediyesi\'nin destekleri olmasa bu festivali gerçekleştiremezdik. Derneğimiz adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi olan görme engelli Oğuz Uğur, \"Sabah otobüsle Ortaca\'ya ulaştık. Ardından da buraya pedal bastık. 3 gün burada olacağız. Tandem bisiklet süreceğiz. Tepelerin ve dik yokuşların metini çok duyduk. Kilitli pedallarla geldik. Kaliteli bir yerde süreceğiz. İnşallah faydalı bir tur olur\" dedi.

Başkan Vekili Avcı ise \"Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalde, ilk günkü kadar heyecanlıyız. Festivale 300 sporcunun katıldı. Hürpedal Bisiklet Topluluğu öncülüğünde Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz\'de bu tür bir etkinliğin gerçekleştirilmesi bölgemiz adına çok güzel. Hürpedal çok ciddi emek vererek, Ortaca\'nın tanıtımına katkı sağlıyor. 300 civarında genç, yaşlı, kadın, erkek beraber pedal çeviriyor. Ayrıca bu yıl görme engelli arkadaşlarımızın da katılımı oldu. Bisiklet sporu böyle bir şey. Biz de Ortaca Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz\" dedi.



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