Ortaca'da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi, restoranları su bastı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 5 gündür etkili olan yağış nedeniyle Dalyan Mahallesindeki su kanalı yaklaşık 1,5 metre yükselirken, bazı restoranlar su altında kaldı.

Ortaca ilçesinde 5 gündür etkisini sürdüren yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Dalyan Mahallesindeki su kanalı yaklaşık 1,5 metre yükseldi. Kanal kıyısında bulunan bazı restoranlar sular altında kaldı.

Seksenli yıllarda sandallarla gezer, çizmelerle alışverişe giderdik diyen tekne kaptanı Bekir Manav, "Bu sene de benzeri oldu. Sular yaklaşık 1,5 metre yükseldi, Köyceğiz gölünden akış devam ediyor" dedi.

Yaz aylarında su seviyesinin 1,5 metre daha aşağıda olduğunu belirten turizmci Özay Akdoğan, "2015 yılında da benzer bir durumla karşılaşmıştık. O zaman sular biraz daha yükselmişti. Deniz tarafından esen lodos rüzgarı suyu Göle doğru basıyor ve derelerden gelen suların da etkisiyle su şişiyor. 5 bin 200 hektar büyüklüğündeki Köyceğiz gölünü bu kanal boşaltıyor, bu kadar yağmura taşması normal. Bereket lodos kesildi birkaç gün içinde normale dönmesini bekliyoruz. Balık dalyanlarının kapıları akıntıyla gelen naylon torbalarla tıkanması suyun yükselmesine neden oluyor. Su ürünleri kooperatifi tarafından sürekli temizleniyor. Zaten temizlenmese şimdi Dalyan içinde tekneyle dolaşıyor olurduk" dedi.

Öte yandan, Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, son 96 saatte bölgede metrekareye 239 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi.