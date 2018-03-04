T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ortaca açıklarında kaybolan tekne ve içindekiler bugün de arandı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü

04 Mart 2018 22:19

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
\'Aquabellatrix\' isimli, 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, 1 Mart Perşembe günü Fethiye Limanı\'ndan denize açıldı. İkili, bir süre sonra teknenin su aldığını ve battığını bildirerek, yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları, ara verilmeden sürdürülüyor. Teknede bulunanların yakınlarının ise sahilde sessiz bekleyişleri devam ediyor. Olayın 4\'üncü gününde, 3 sahil güvenlik botu ile denizden, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından da karadan çalışma yapıldı. Dalaman Çayı\'nın denize döküldüğü sarısu mevkisinde, sabah, kayıp tekneye ait olduğu değerlendirilen parçalar bulundu. Bunun üzerine çalışmalar, Ortaca ilçesi Sarıgerme kıyı şeridinde yoğunlaştırıldı. Bölgeye, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli dalgıçlar sevk edildi. Sualtında da arama çalışması başlatıldı.
Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, \"Çalışmaların 4\'üncü gününde tekneye ait bazı parçalara ulaşıldı. Dalaman Çayı\'nın denize döküldüğü noktada tekneye ait parça bulduk. Çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Karada AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerimiz, denizde sahil güvenlik botlarımız, sualtında da dalgıç ekiplerimiz arama faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah, en kısa zamanda netice alacağız\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYAORTACA Muğla DHAMUĞLA OrtacaAramaMurat EdirnecikAtilla DündarMart PerşembeFethiye LimanıYardımTeknedeOlayınAFAD AKUTDalamanBununOrtacaSarıgermeBölgeye Marmaris Sahil Güvenlik KomutanlığıSualtında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24