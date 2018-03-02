Ortaca Açıklarında Kaybolan Tekne Aranıyor (2)

KAYIP 2 KİŞİ BULUNAMADI

Bugün Fethiye Limanı\'ndan denize açılan \'Aquabellatrix\' isimli 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, öğle saatlerinde Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Kurtboğazı mevkiinin 4 mil açığında su aldıklarını ve teknenin battığı yönünde yardım istedi. S.O.S. çağrısı üzerine bölgeye Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipleri denizden ve havadan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise karadan arama çalışmalarına devam ediyor.

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla)DHA

