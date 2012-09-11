Orta yaştaki erkeklerin intihar etme riski daha mı yüksek?

İngiltere'de 2012 yılı intihar olayalrı kaydedildi. istatistiki verilere göre orta yaştaki erkeklerin intihar etme riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.

2008-2010 yıllarındaki intiharlar ele alındığında, 35-49 yaş aralığındaki erkeklerin diğer tüm gruplardan daha fazla intihara eğilimli olduğu görülüyor. Bu gruptaki her 100 bin kişiden 20'si intihar ediyor.

İngiliz hükümeti, intihar olaylarını azaltmak için 1,5 milyon sterlin bütçeli bir araştırma çalışması yürütüyor.

10 yıllık raporda, işsizliğin ve ekonomik sorunların özellikle orta yaştaki erkeklerde intihar vakalarını artırdığına dikkat çekiliyor. Mevcut ekonomik durgunluğun da kişilerin akıl sağlığına olumsuz etki edebileceği uyarısı yapılıyor.

Bakım işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Norman Lamb, geçen 10 yıl içinde genel intihar oranında düşme görülmesine rağmen, İngiltere'de her 2 saatte bir kişinin kendi canına kıydığını söyledi.

Lamb, risk grubundaki kişilere ve yakınları intihar edenlere yönelik destek programlarını geliştireceklerini dile getirdi.

Akıl sağlığı alanında faaliyet gösteren yardım kuruluşu Mind'ın başkanı Paul Farmer ise, hükümetin çabalarının sonuç vermesi için sağlık hizmetlerine daha çok yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.,

Farmer şöyle dedi: "İntiharı engellemek herkesin işidir; bu yüzden tüm devlet dairelerinden risk altındakilere destek vermeyi taahhüt etmesini istiyoruz." (BBC Türkçe)