Orta yaşta stres Alzheimer'ı tetikliyor

T24- İsveçli bilim adamlarının, 1968 ile 2000 yılları arasında, bin 415 kadın üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre; stresten etkilenen 161 kadının bunadığı, çoğuna bunamanın en yaygın şekli olan alzheimer teşhisinin konulduğu ve orta yaşlarda daha sık stres yaşayan kadınlarda, bu olasılığın yüzde 65 daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.



Araştırma dahilinde 38 ile 60 yaşında olan kadınların yaşadığı stres seviyelerini değerlendirildi. Bu nedenle 1968, 1974 ve 1980 yıllarında 3 ayrı inceleme yapıldı. Kadınların yaşadığı stres "bir ay ya da daha fazla süren uyku problemleri, korku, endişe, sinirlilik, gerginlik ve öfke duygusu" şeklinde tanımlandı.

İncelemelerin her ikisinde de, sık sık ya da sürekli stresli olduğunu söyleyen kadınların bunama olasılığının yüzde 73 oranında arttığı gözlemlendi.



Bu araştırmanın orta yaşta yaşanılan stresin ilerleyen yaşlarda bunamaya yol açtığını gösteren ilk araştırma olduğunu belirten Göteborg Üniversitesi'nden araştırmacı Lena Johansson, şunları söyledi:

"Stres yaşadığını söyleyen kadınların çoğunda bunamaya rastlanmadı, dolayısıyla insanlara stresi azaltmalarını önermek ya da onları aşırı stresin bunamaya yol açtığı konusunda uyarmak şu anda mümkün değil!"