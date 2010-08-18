T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Orta yaşta stres Alzheimer'ı tetikliyor

Orta yaşlarda "stres ve endişe bozukluğu" atakları geçiren kadınların, Alzheimer'a yakalanma olasılığı, diğer kadınlara göre iki kat daha fazla.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- İsveçli bilim adamlarının, 1968 ile 2000 yılları arasında, bin 415 kadın üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre; stresten etkilenen 161 kadının bunadığı, çoğuna bunamanın en yaygın şekli olan alzheimer teşhisinin konulduğu ve orta yaşlarda daha sık stres yaşayan kadınlarda, bu olasılığın yüzde 65 daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.


Araştırma dahilinde 38 ile 60 yaşında olan kadınların yaşadığı stres seviyelerini değerlendirildi. Bu nedenle 1968, 1974 ve 1980 yıllarında 3 ayrı inceleme yapıldı. Kadınların yaşadığı stres "bir ay ya da daha fazla süren uyku problemleri, korku, endişe, sinirlilik, gerginlik ve öfke duygusu" şeklinde tanımlandı.

İncelemelerin her ikisinde de, sık sık ya da sürekli stresli olduğunu söyleyen kadınların bunama olasılığının yüzde 73 oranında arttığı gözlemlendi.


Bu araştırmanın orta yaşta yaşanılan stresin ilerleyen yaşlarda bunamaya yol açtığını gösteren ilk araştırma olduğunu belirten Göteborg Üniversitesi'nden araştırmacı Lena Johansson, şunları söyledi:

"Stres yaşadığını söyleyen kadınların çoğunda bunamaya rastlanmadı, dolayısıyla insanlara stresi azaltmalarını önermek ya da onları aşırı stresin bunamaya yol açtığı konusunda uyarmak şu anda mümkün değil!"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24