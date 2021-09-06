Orta Vadeli Program'ın enflasyon tahmini Merkez Bankası'ndan ayrışıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a göre 2021 sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 16,2 olması beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son yayımladığı enflasyon raporunda yıl sonunda enflasyonun yüzde 14,2 olacağını öngörmüştü.

Programda 2022 yıl sonunda enflasyonun yüzde 9,8 olacağı öngörülürken TCMB’nin 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre Orta Vadeli Program’da fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi amacıyla enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edileceği belirtilirken, bu doğrultuda TCMB tarafından para politikası araçlarının enflasyon görünümüne göre fiyat istikrarı hedefiyle kullanılacağı vurgulandı.

Programda, Ekonomi Reform Paketi kapsamında kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi’nin arz yönlü ve yapısal sorunlu alanlara odaklanacağını ve uygulanan politikaların koordinasyonunu sağlayacağı belirtildi.

Enerji piyasaları başta olmak üzere şeffaflık ve rekabet odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması da programda yer alırken gıda fiyatlarındaki artışlara yönelik Erken Uyarı Sistemi ve veri analiz sistemlerinin oluşturulacağı ifade edildi.