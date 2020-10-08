Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi affına gidilmeyecek

2021-2023 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef, açık, borçlanma durumunu içeren Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlamdı. Mali Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek.

Dünya'nın haberine göre, OVMP'de, bu dönemde uygulanacak ekonomi politikasının temel amacı, “yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak, üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi” olarak özetlendi.

Planda, dönem sonunda bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak hedeflenirken, verimsiz harcama alanlarının tasfiye edileceği kaydedildi.

OVMP'de, COVID-19'la mücadelenin ekonomiye olan etkisini bertaraf etmek için alınan kamu maliyesi tedbirlerinin geçici olarak uygulanacağı, ekonomide kalıcı toparlanmayla ise bütçe dengesinde kademeli iyileşme sağlanacağı vurgulandı.

OVMP'nin satır aralarında yer alan bazı unsurlar şöyle:

Vergi işlemlerinde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) sistemi kurulacak.

Yerli ürünleri desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilerek bunların ithalatının azaltılmasına katkı sağlanacak.

Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak kaldırılmasına devam edilecek. Mali Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek.

Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetler ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek.

Dijital ekonomik faaliyetlerde, matrah aşındırma ve kâr kaydırma kaynaklı vergi kaybı azaltılacak.

Bireysel e-ihracatçılara yeni bir vergi teşviki getirilecek.