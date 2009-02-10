Orta kulak iltihabı tedavisinde yeni yöntem

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, "CHAT" adını verdikleri bir yöntemle, tehlikeli orta kulak iltihabı hastalığının tekrarlamaması konusunda yüzde 80 başarı elde ettiklerini bildirdi.



Uzun, yaptığı açıklamada, toplumda yaygın olan tehlikeli orta kulak iltihabının tedavi edilmemesi durumunda, beyin zarı iltihabı, menenjit hastalığı gibi hayatı tehlike yaratan sorunlara neden olabileceğini söyledi.



Bu rahatsızlığın ayrıca, kulak akıntısı, kulak kokusu, işitme kaybı gibi yaşam kalitesini bozan şikâyetlere de neden olduğunu vurgulayan Uzun, hastalığın tek tedavisinin ameliyat olduğunu belirtti.



Hastalığın ameliyatla tedavisi konusunda çeşitli yaklaşımlar olduğunu vurgulayan Uzun, buradaki asıl amacın, sık tekrarlayan bu hastalığı tamamen tedavi etmek olduğunu bildirdi.



Hastalığı tedavi etmek için değişik teknikler olmasına rağmen, tedavide yüzde 100 başarı sağlanamadığını anlatan Uzun, şöyle devam etti:



"Bizim yaptığımız çalışmalar sonucu, ideale yakın olarak düşündüğümüz bir CHAT (Combined Heermann And Tos) tekniği adını verdiğimiz tekniği geliştirdik.



Bu yöntemle, tehlikeli orta kulak iltihabı hastalığının tekrarlamaması konusunda yüzde 80 başarı elde ettik. Daha önce iki ameliyatla tedavi edilen tehlikeli orta kulak iltihabı, bu yöntemle tek ameliyatla tedavi ediliyor.



Diğer tekniklerle karşılaştırdığımızda da çok iyi sonuçlar verdiğini ispatlamış olduk. Şimdiye kadar 70 hastaya bu tekniği uyguladık. Hastalarımızı yakından takip ediyoruz. Bu teknik, ayrıca tedavi olan kişiye, sudan korumayı gerektirmeyecek, denize girmeyi engellemeyecek bir düzeyde yaşam kalitesi sağlıyor."



Türkiye kulak burun tedavisinde önemli bir yerde



Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de çalışmalar yaptığını anlatan Uzun, Türkiye'nin, kulak ve burun boğaz tedavisinde dünyada birçok ülkeden ileri olduğunu belirterek, "ABD'deki Miami Üniversitesi’nde çalıştım. Orada ameliyatlara girerek gözlemleme yapma şansına sahip oldum. Kıyasladığımızda biz bu işi ABD kadar iyi yapıyoruz. Hatta bazı konularda onlardan daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bana çok büyük gurur ve cesaret veriyor" diye konuştu.



(AA)

