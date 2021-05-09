Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail'e itidal çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İsrail makamlarına itidal çağrısı yaptı ve Müslümanların kutsal günlerinde gerginliği artıracak tedbirlerden kaçınmasını istedi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinde ara buluculuk amacıyla kurulan Orta Doğu Dörtlüsü'nü oluşturan AB, ABD, Rusya ve BM'nin temsilcileri ortak açıklama yaparak Eski Şehir bölgesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi dahil olmak üzere Doğu Kudüs'teki durumu yakından izlediklerini bildirdi.

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Doğu Kudüs'te özellikle dün gece "Filistinliler ile İsrail polisinin karşı karşıya geldiği çatışmalar ve şiddet olaylarından" derin endişe duyduklarını bildiren Orta Doğu Dörtlüsü temsilcileri, bazı siyasi grupların provokatif açıklamalarından, Gazze'den İsrail'e roket atılmasından ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait tarım arazilerine yapılan saldırılardan endişeli olduklarını belirtti.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün müzakereyle ulaşılacak iki devletli çözüme olan bağlılıkları vurgulanan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Temsilciler, nesillerdir Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasını ciddi endişeyle not etmiş ve zaten gergin olan atmosferi daha da gerecek tek taraflı eylemlere karşı olduklarını dile getirmiştir. İsrail makamlarına itidalli davranmaları ve Müslümanların bu kutsal günlerinde durumu daha da gerginleştirecek tedbirlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Tüm taraflara kutsal mekanların statüsünü koruma ve buna saygı duyma çağrısını yapıyoruz. Tüm liderlerin aşırıcılara karşı harekete geçme ve tüm şiddet eylemleriyle tahriklere karşı sesini yükseltme sorumluluğu bulunmaktadır."