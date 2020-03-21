Orta Doğu'daki sığınmacı ve mülteciler, pandemi ile kalabalık kamplarda karşı karşıya: "Bizi ölüme terk edecekler"

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Diğer birçok şey gibi, Koronavirüs salgını günlerinde sosyal uzaklaşma da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Şati Kampı'nda kalan mültecilerin sahip olmadığı bir lüks. Kampta yaşayan yaklaşık 86 bin Filistinli, çok dar ve kalabalık dairelerde kalıyor.

The Washington Post, pandemi günlerinde Orta Doğu'daki mültecilerin durumuna dikkat çeken bir haber hazırladı. Gazetenin Kudüs Büro Şefi Steve Hendrix ve Bağdat Büro Şefi Louisa Loveluck, El Şati Kampı'nı ziyaret etti.

Kampta yaşayan 65 yaşındaki Mahmut Şakşak, "Virüs bize ulaşırsa birçok kişi ölecek. Virüs sebebiyle değil, bizi kapatıp yalnız başımıza ölmeye bırakacaklar" dedi.

Bu durum sadece El Şati'yle sınırlı değil. Orta Doğu'da Yemen'den Suriye'ye kamplarda kalan milyonlarca sığınmacı ve mülteci bulunuyor. Çok kalabalık, sağlık imkanları çok kısıtlı ve iyi temizlenemeyen kamplar, virüsün yayılmasına çok elverişli bir ortam sağlıyor. Uluslararası kuruluşlar, salgının kamplara ulaşma ihtimaline karşı hazırlanmaya çalışıyor.

Haberde, "9 buçuk yıllık savaş boyunca 11 milyon Suriyeli evlerinden oldu. Bunların yarısı Suriye topraklarında, geriye kalanı Türkiye, Ürdün, Irak, Mısır ve özellikle Lübnan gibi Orta Doğu'nun çeşitli yerlerine dağıldı. Hepsi pandeminin en kötü etkileriyle karşılaşma ihtimaliyle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.

Norveç Sığınmacı Konseyi Genel Başkanı Jan Egeland, "Virüs İran, Bangladeş, Afganistan ve Yunanistan'daki gibi kapasitesini aşmış kamplara ulaştığında sonuçlar yıkıcı olacak" dedi,. Egeland, "Virüs, Suriye, Yemen ve Venezuela'da savaşın sağlık sistemlerini yok ettiği, hastanelerin yıkıldığı bölgelere ulaştığında kıyım olacak" diye konuştu.